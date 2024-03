Vom Gemeinderat gefordert, von der Stadt umgesetzt, hat der erste Sigmaringer Kleinkunstabend seine Feuertaufe am Sonntag gut überstanden. An sechs verschiedenen Orten der Stadt konnten die Besucher eintauchen in die Welt der Kleinkunst, dabei reichte das Angebot von Comedy über Musik und Theater bis hin zu Zauberei. Die große Unbekannte: Wie werden Sigmaringer und Gäste das neue Konzept annehmen? Das Veranstaltungsteam um Tourismus-Chefin Dagmar Haug und Thomas Greiner von 101Entertainment zeigte sich am Abend mehr als zufrieden. Alle Veranstaltungen mit Reservierung waren ausgebucht, das Feedback der Besucher mutmachend für die kommenden Jahre.

Bereits am Vormittag startete im Alten Schlachthof ein Workshop mit Paula Brendel zu Kreistänzen aus aller Welt. Aufgeführt wurden sie am Abend, bei Kerzenlicht und Flammkuchen. Am Mittag hatte im Hohenzollerngymnasium das Regionentheater Schwarzwald für Spaß vor allem bei den kleineren Besuchern gesorgt. Mit dem etwas schrulligen Petterson und seinem quirliegen Kater Findus brachten sie einen beliebten Kinderbuchklassiker auf die Bühne. Wegen der großen Nachfrage musste sogar nachgestuhlt werden.

Sanft und rockig ging es am Nachmittag im Autohaus Zimmermann weiter. Die junge Popsängerin JISKA hatte ihre Bassgitarre umgehangen und mit ihrer Band faszinierte sie mit sanft-souliger Stimme und Natürlichkeit. An einen noch ausgefalleneren Ort entführte das Folk-Duo „Bird’s Eye View“ (zu deutsch: Vogelperspektive). Auf dem Leopoldplatz hatten Stefan und Marlene mit Cello und Gitarre in einem Linienbus Platz genommen, unterstützt von Matthias am Cajón luden sie die Fahrgäste zu einer musikalischen Reise an entlegene Orte ein.

Zauberhaft wurde es in der Stadthalle. Jaana und Nikolai entführten in die Welt der Magie, besinnlich und faszinierend ihr Auftritt. Besonders der schwebende Stuhl sorgte für großes Staunen. „Das ist wie der Schwebezauber bei Harry Potter“, zeigte sich Hebbe Fischer, angereist mit Bahn und Fahrrad aus Hundersingen, sichtlich beeindruckt.

Mit spitzer Zunge und flotten Sprüchen aus seinem aktuellen Programm „Nur die Lüge zählt“ trumpfte Thomas Schreckenberger beim Kabarett in der Alten Schule auf, dabei kam kein Politiker ungeschoren an ihm vorbei. Comedian Nikita Miller, der Zwei-Meter-Hüne mit russischen Wurzeln, machte als letzter Act des Tages in der Stadthalle das Licht aus. Nicht, ohne zuvor in seiner lässigen Art und charmant rotzig philosophische Ergüsse ins Publikum abzuleiten. Geduldig und mit markant verzogener Augenbraue ließ er sich nach der Show gern mit seinen Fans ablichten.

Das wirklich allerletzte Licht erlosch im Alten Schlachthof - dort hatten die DJs Moses und Kussmann zum seichten Tagesausklang chillige Beats aufgelegt. „Ich denke, es war heute ein guter Anfang und für Jeden etwas dabei“, zeigte sich Dagmar Haug zuversichtlich für weitere Kleinkunstformate. Wie diese dann weitergeführt werden, will sie bereits im kommenden Monat mit den Kulturschaffenden der Region besprechen. „Wir sind für alles offen“, so Haug.