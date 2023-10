Förderpreis an junge Nachwuchskünstlerin verliehen

Die Sparkassen im Landkreis Sigmaringen haben im Rahmen der Finissage der Kreiskunstausstellung den Förderpreis für junge Kunstschaffende an die Preisträgerin Jenny Reininger vergeben. „Das Geheimnis der Kunst liegt darin, dass man nicht sucht, sondern findet“, so zitierte Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender der Landesbank Kreissparkasse, den Künstler Pablo Picasso und ergänzte: „Und hier bei der Kreiskunstausstellung haben wir einiges gefunden.“

Nach insgesamt 14 Wochen, in denen die Türen der Kreisgalerie Schloss Meßkirch allen Interessierten offenstanden, fand die Kreiskunstausstellung am 22. Oktober ihren Abschluss. Die Landesbank Kreissparkasse hat das 50. Jubiläum des Landkreises Sigmaringen und die damit verbundene Kreiskunstausstellung zum Anlass genommen, um den vierten Kunstpreis auszuloben, erstmals gemeinsam von beiden Sparkassen im Landkreis. Dabei hat der Kunstpreis der Landesbank Kreissparkasse eine lange Tradition: 1984 wurde er erstmals vergeben. Schon damals richtete sich der Wettbewerb an Künstlern, die im Landkreis Sigmaringen wohnten oder geboren wurden ‐ so auch in diesem Jahr.

Bereits bei der Eröffnung der Kreiskunstausstellung am 16. Juli überreichte Michael Hahn den diesjährigen Hauptpreis an Martin Wernert für sein Werk „Mitternacht“. Die Preisträgerin des Förderpreises für junge Kunstschaffende, Jenny Reininger, machte zu diesem Zeitpunkt ein Auslandssemester an der University of Adelaide in Australien. Der Vorstandsvorsitzende übergab der jungen Künstlerin deshalb ihren Preis nun im Rahmen der Finissage im Oktober und gratulierte zu diesem Erfolg.

Ihr Gewinner-Werk „Santorini I“ wurde, wie viele ihrer Arbeiten, von einer Reise inspiriert. Mit ihrer Architekturansicht schafft Jenny Reininger einen neuen, unverstellten Blick auf ein bekanntes Motiv der griechischen Insel. Reininger möchte, wie sie selbst sagt, den Betrachter ins Bild führen und die eingefangene Atmosphäre zugänglich machen. Das ist ihr mit Ölfarbe auf Papier gelungen. „Ich bin beeindruckt, wie es die junge Studentin geschafft hat, mit der Komposition von Licht und Schatten, schwarz und weiß, Fläche und Raum, etwas Alltägliches in das Besondere zu wandeln. Das ist wahre Kunst, wie Henri Matisse schon sagte“, betonte der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Kreissparkasse abschließend.