Seine erste Freundin lernte Karl Friedrich im Internat in Sankt Gallen kennen, wo er seit 1970 zur Schule ging und 1973 Abitur machte. In seiner Biografie „Zwischen Verantwortung und Freiheit“, die am Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr im Schloss Sigmaringen vorgestellt wird, beschreibt er die junge Frau als „rothaariges Mädel aus dem Allgäu“.

In den Ferien habe man sich gegenseitig besucht, kurz vor dem Abitur sei aber die Luft raus gewesen aus der Beziehung. „Auch auf Beziehungsebene war es mir damals wichtig, ein Stück Freiheit zu wahren“, schreibt der Fürst in seiner Biografie. Im dritten und letzten Teil unserer exklusiven Einblicke geht es um die Frauen des Fürsten.

Während der Anfangszeit seines Studiums in Fribourg/Schweiz habe es einige Flirts gegeben, schreibt von Hohenzollern. Bis er sich Hals über Kopf in eine Gaststudentin aus Ohio/USA verliebte. Als seine Freundin in die USA zurückkehrte und sich trotz eines Besuchs mit der Distanz die Gefühle abkühlten, ging die Beziehung auseinander.

Eine Freundin wird Stewardess

Mehr Tiefe als die zu den Freundinnen zuvor hatte die Beziehung zu einer Studienkollegin aus Holland. Zwar beendete die Freundin ihr Studium in Fribourg und wechselte als Stewardess zur Fluggesellschaft Swiss, trotzdem blieben die beiden für einige Zeit ein festes Paar.

Das erste Treffen mit seiner ersten Frau Alexandra, einer geborenen von Stauffenberg, arrangierte der Vater des heutigen Fürsten. Karl Friedrich lebte zu dieser Zeit in New York. Da Alexandra ebenfalls ein Intermezzo in Amerikas Metropole plante, sei der Vater so frei gewesen, die Nummer des Sohnes an sie weiterzugeben, kündigte er in einem Telefongespräch an.

Die werdende Mutter will in New York entbinden

Knapp zwei Jahre später heiraten die beiden 1985 in Beuron. Ihr erstes Kind, Prinz Alexander, kam 1987 in New York zur Welt, weil Alexandra ihm die amerikanische Staatsbürgerschaft mitgeben wollte.

Der Vater hatte die Beziehung angebahnt: Hochzeit mit Karl Friedrichs erster Frau Alexandra von Stauffenberg 1985 in Beuron. (Foto: Haus Hohenzollern )

Er selbst sei von der Idee weniger begeistert gewesen, weil er als Generalbevollmächtigter des Fürsten in Sigmaringen viel zu tun hatte. Zumal die Stelle des Hofkammerpräsidenten mit Eintritt von Hansjörg Krezdorn in den Ruhestand nicht wiederbesetzt wurde.

Nur ein Jahr später kam seine erste Tochter Philippa ebenfalls in New York zur Welt. Ihr geringer Altersabstand erinnere ihn an den zu seinem Bruder Albrecht, seine beiden erstgeborenen Kinder seien deshalb ein fabelhaftes Team gewesen, folgert der Fürst. Die beiden jüngeren Töchter Flaminia und Antonia kamen in München zur Welt.

Die fürstliche Zeitenwende

Unter der Überschrift „Zeitenwende“ beschreibt der Fürst, wie seine erste Ehe scheiterte. Sich als Großstädterin mit dem Leben auf dem Land anzufreunden, sei für Prinzessin Alexandra schwierig gewesen, sie habe zu wenig Interesse an den geschäftlichen Aktivitäten des Fürstenhauses gezeigt und ihre Lebensentwürfe veränderten sich zusehends, so die Gründe aus Sicht des Fürsten.

Katharina lebte sich gut in ihrer Rolle als Fürstin und als Frau an meiner Seite ein. Karl Friedrich von Hohenzollern

Er habe nach der Trennung und dem Auszug aus dem Landhaus Krauchenwies die Zähne zusammengebissen und sei zu seiner Frau und zur Familie zurückgekehrt. Doch die alten Spannungen seien schnell wieder aufgeflammt. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, die Ehe zu retten, habe er 2007 endgültig einen Schlussstrich gezogen.

Zäsur in Zürs

Die heutige Fürstin, Katharina de Zomer, lernte er beim Skifahren in Zürs am Arlberg näher kennen. „Mit jeder Geschichte, die wir miteinander teilten, fühlte ich mich ihr ein Stück näher.“ De Zomer betrieb eine Fotoagentur in Hamburg.

Die Jahre des gegenseitigen Kennenlernens beschreibt der Adelsmann als eine Zeit des Neuanfangs, die zu den schönsten Jahren seines Lebens gehörte.

De Zomers Mutter wollte den Angetrauten ihrer Tochter erst nach dessen Scheidung kennenlernen, die 2010 vollzogen wurde. Im selben Jahr heirateten die beiden auf Schloss Umkirch und wurden mit dem Tode Friedrich Wilhelms Fürst und Fürstin.

Annäherung mit Sigmaringen

De Zomer gab ihre Fotoagentur auf und verlegte ihren Lebensmittelpunkt nach Sigmaringen. „Katharina lebte sich gut in ihrer Rolle als Fürstin und als Frau an meiner Seite ein.“

Es sei nicht besonders schwierig gewesen, seine Frau von einem Umzug nach Sigmaringen zu überzeugen und so wurde das Landhaus Josefslust, Karl Friedrichs Elternhaus, zum neuen Lebensmittelpunkt des Fürstenpaares umgebaut.