Firma Stadler baut Regal für die Wohnungslosenhilfe

Die Wohnungslosenhilfe Sigmaringen des AGJ-Fachverbands bietet zur ambulanten Fachberatung die Möglichkeit, in der Tagesstätte kostenlos zu frühstücken und sich dort aufzuhalten. Seit einiger Zeit erhält die Einrichtung über die Tafel Lebensmittelspenden, die an die Betroffenen verteilt werden. Um sie besser zu platzieren, fehlte ein Regal in der Tagesstätte. Da die Wohnungslosenhilfe bei Neuanschaffungen für die Tagesstätte auf Spenden angewiesen ist, freute man sich, dass sich die Firma Stadler Anlagenbau aus Altshausen bereit erklärte, ein passendes Regal zu bauen. Dies teilt die Wohnungslosenhilfe mit. Das Projekt für die Wohnungslosenhilfe wurde innerhalb kürzester Zeit umgesetzt. Die Teile wurden mit einem Lkw angeliefert, Auszubildende von Stadler bauten das Regal gemeinsam mit ihrem Meister in der Tagesstätte der Wohnungslosenhilfe auf.