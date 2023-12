Die Laizer Firma Franz Eisele und Söhne produziert nach eigener Aussage die sparsamsten Rührwerke der Welt. Im Dezember dieses Jahres hat das Unternehmen die speziellen Großpropeller-Tauchmotorrührwerke für Biogasanlagen „GTWSL und GTWSL-E“ auf den Markt gebracht.

Energiesparen wird wichtiger

Diese wurden erstmals Mitte Dezember auf der Biogas-Fachmesse in Nürnberg vorgestellt. Die druckwasserdichten Rührwerke haben größere Flügel als früher, die sich langsamer drehen und durch einen Energiesparmotor angetrieben werden. „Das alles zusammen spart viel Energie“, sagt Vertriebsleiter Jürgen König. Nachhaltigkeit und gestiegene Energiekosten seien in den vergangenen Jahren immer bedeutungsvoller geworden.

Neben Rührwerken stellt das Unternehmen mit einer mehr als 130 Jahre alten Geschichte auch Pumpen her. Ein Großteil der Bauteile für ihre Produkte wird direkt am Standort in Laiz gefertigt, beispielswise die Motoren in der hauseigenen Motorenfertigung.

Weltweiter Handel

„Made in Germany“ erhalte hier also eine ganz andere Bedeutung, so König. Im eigenen Testzentrum werden die Pumpen und Rührwerke auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft. So könne die Firma den Qualitätsstandard ihrer Produkte sicherstellen.

Wir liefern gar nichts mehr nach Russland. Vertriebsleiter Jürgen König

Ihre Artikel vertreibt das familiengeführte Unternehmen derzeit in über 60 Ländern. Der größte Teil der Abnehmer seien landwirtschaftliche Betriebe und Besitzer von Biogas- und Gülleanlagen in Deutschland. Angesichts des Russland–Ukraine Kriegs habe sich die Kundschaft gewandelt. „Wir liefern gar nichts mehr nach Russland“, sagt König.

Bekämpfung des Fachkräftemangels

„Der Fachkräftemangel trifft uns hart“, so König. Um diesem entgegenzuwirken, schaffe die Firma „eine ganze Reihe an Vorzügen“ wie eine betriebliche Krankenversicherung und Altersvorsorge oder frisches und regionales Essen in der Kantine.

Derzeit habe die Firma 110 Mitarbeiter, von „jung bis alt“, so König: „Vor kurzem haben wir zwei Lehrlinge bei uns aufgenommen.“

So geht es in Zukunft weiter

Laut König werde der Fokus in den nächsten Jahren auf Biogasanlagen gelegt: „Hier sehen wir die größten Chancen.“ Das Ziel für die Zukunft ist ganz klar: „Wir wollen weiterhin wachsen.“