Filmgespräche in der Fastenzeit über die Fernsehserie „The Chosen“

In der dritten Staffel der amerikanischen Fernsehserie „The Chosen“ (deutsch: der Auserwählte oder auch die Auserwählten) beschäftigen sich die einzelnen Filme mit der Thematik der Bergpredigt, weiteren Heilungsgeschichten, sowie der Sendung der Jünger Jesu.

Nach einer Einführung und dem gemeinsamen Schauen der jeweiligen Filmsequenz stehen an den einzelnen Veranstaltungsabenden die persönliche Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema, die geteilten Glaubenserfahrungen der Gruppe und der persönliche Austausch im Mittelpunkt, um die persönliche Beziehung zu Jesus von Nazareth neu zu entdecken und/ oder zu festigen.

Die Seelsorgeeinheit Sigmaringen lädt an drei Abenden ein, in die Lebenswelt Jesu einzutauchen und im anschließenden Filmgespräch verschiedenen Fragen nachzugehen, die jeden von uns auch heute betreffen: „Wie gestalte ich meine Beziehungen? Wie gehe ich mit Zweifeln um? Welche guten Pläne hat Gott für mein Leben und wie erkenne ich sie?“…

Die Kenntnis der ersten beiden Staffeln ist für eine Teilnahme an den Veranstaltungen nicht erforderlich. Neueinsteiger sind willkommen. Die Inhalte und eine Zusammenfassung der Filme der ersten beiden Staffel werden an die Teilnehmer im Vorfeld verschickt. Die Filmabende finden im Gemeindehaus in Sigmaringendorf an folgenden Terminen statt: Mittwoch, 21. Februar, Mittwoch, 28. Februar, Mittwoch, 6. März.

Anmeldung