Wegen überfrierender Nässe ist am Morgen der Verkehr in Sigmaringen und Umgebung zum Erliegen gekommen. „Sigmaringen steht still“, sagt Joachim Pfänder von der Feuerwehr. An der Einfallstraßen von Sigmaringen ist der Verkehr teilweise zum Erliegen gekommen.

Straßen zum Teil nicht befahrbar

Nach Angaben der Feuerwehr sind die Straßen wegen Blitzeis zum Teil nicht befahrbar. Die Streufahrzeuge sind im Einsatz, doch es wird einige Zeit dauern, bis die Straßen gestreut sind und wieder befahren werden können.

Das sagt die Polizei

Das Polizeipräsidium Ravensburg beziffert die Zahl der Unfälle auf 40 bis 50 (Stand: 7.30 Uhr). Laut eines Polizeiführers des Lagezentrums befindet sich der Schwerpunkt im Landkreis Sigmaringen. Hauptsächlich gebe es Blechschäden, vereinzelt haben sich Menschen verletzt.

In Sigmaringen soll ein Auto gegen einen Baum gefahren sein. Eine Frau aus Unterschmeien erzählt am Morgen, dass sie auf dem Weg zur Arbeit beim Feuerwehrhaus angeschoben werden musste, weil sie nicht mehr weiterkam. Eine berufstätige Frau aus Bingen berichtet, sie habe eine Dreiviertelstunde zur Arbeit gebraucht.