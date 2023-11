Festliches Adventskonzert mit zwei Chören

Was wäre die schöne Adventszeit ohne Musik? Die evangelische Kirchengemeinde begrüßt die Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering unter der Leitung von Caroline Lichtinger-von Stein. Gemeinsam mit Kantor Ferdinand Ehni und der evangelischen Kantorei (Foto: Kai Neunert) gestalten sie Samstag, 2. Dezember, um 18 Uhr in der Kreuzkirche ein Adventskonzert mit schöner Chormusik. Von bekannten Bachchorälen oder Praetoriusstücken bis hin zu modernen Chorwerken von Marcel Duruflé oder Knut Nystedt ist für jeden Geschmack etwas dabei. Beide Chöre führen selbst einstudierte Werke auf und einen Teil zusammen. So sind insgesamt 50 Sängerinnen und Sänger beteiligt, um den Beginn der Adventszeit musikalisch zu gestalten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.