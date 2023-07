{:tag :capitals, :attrs {:class „character“, :displayname „a_spitzmarke“, :name „capitals"}, :content ["Bad Saulgau"]} — Der FC Mengen empfängt in der zweiten Runde des WFV–Pokals am Samstagnachmittag (16 Uhr, Ablachstadion) den Zollern–Klub TSV Straßberg und damit zum zweiten Mal einen Landesligakonkurrenten. Die Straßberger schalteten in der ersten Runde die SGM Altshausen/Ebenweiler mit 2:1 aus, der FC Mengen siegte bei der TSG Balingen II mit 3:1.

Nach wie vor muss Mengens Trainer eine ganze Reihe Spieler ersetzen, die in der vergangenen Saison zum Stamm der Landesligamannschaft gehörten: Patrick Klotz, Jonas Renger, Maximilian Stumpp sind im Urlaub.

Varady vertritt Bachhofer

Am bittersten aber dürfte der Ausfall von David Bachhofer sein. Zum einen, weil Bachhofer in der vergangenen Saison die schwarz–gelbe Torfabrik verkörperte, zum anderen aber — und vor allem — weil David Bachhofer noch immer an seiner Fersenverletzung laboriert, die ihn nach wie vor daran hindert, richtig aufzutreten. „David kann nach wie vor leider nicht trainieren“, sagt Mengens neuer Trainer Mario Slawig.

Doch der ehemalige Regional– und Oberligaspieler des SC Pfullendorf übt sich in Optimismus. „Lasi hat das bislang richtig gut gemacht“, sagt er über den Bachhofer–Vertreter Ladislav Varady.

Slawig ist mit dem Trainingsstand zufrieden

Mit der Vorbereitung bis zum jetzigen Zeitpunkt ist Mario Slawig zufrieden. Natürlich sei man dabei, noch einige Dinge umzustellen. „Schließlich macht jeder Trainer gewisse Dinge anders als sein Vorgänger. Jeder hat ein bisschen andere Abläufe. Aber die Spieler ziehen im Training mit, die Trainingsbeteiligung ist hoch“, lobt Slawig seine Mannschaft. „Mit dem Entwicklungsstand bin ich zufrieden.“

Von der Partie glaubt Slawig, „dass es ein 50:50–Spiel, ist. Das ist eine Pokalpartie, in der alles passieren kann, Kleinigkeiten entscheiden. Das ist eine gute Mannschaft“, sagt er über das Team von Trainer Stefan Bach.

In Runde drei könnte Albstadt warten

Natürlich wolle er, so Slawig, mit seiner Mannschaft eine Runde weiterkommen. Schon, um nach einem weiteren Erfolg in der dritten Runde — Gegner wäre, erneut zu Hause, ein weiterer Ligakonkurrent: Ravensburg II oder Albstadt. In der vierten Runde, dem Achtelfinale, könnte dann ein hochklassiger Gegner aus ganz Württemberg warten — wie die Stuttgarter Kickers, der SSV Ulm oder der FV Ravensburg.

„Gegen so einen Gegner spielen, das will doch jeder. Das ist doch ein Erlebnis, wenn du gegen eine Mannschaft aus der Regionalliga oder der Oberliga spielen kannst“, sagt Slawig.