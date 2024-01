Fasnetszeit ist Erkältungszeit

Die Fasnetszeit ist meist auch Hochsaison für Atemwegserkrankungen, wie beispielsweise Erkältungen. Für die Unterbrechung der Übertragungskette empfiehlt der Fachbereich Gesundheit des Landratsamts Sigmaringen einige einfache Maßnahmen:

Es sollen Einwegtaschentücher verwenden und nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden. Sofern kein Taschentuch in Griffweite ist, immer in die Armbeuge husten und niesen, sich dabei abwenden und Abstand zu anderen Menschen halten. Gläser, Besteck, aber auch Schminkutensilien sollten nicht gemeinsam benutzen, empfiehlt das Landratsamt in seiner Mitteilung. Zudem soll man regelmäßig und ausführlich die Hände mit Seife waschen - mindestens nach jedem Toilettengang, vor dem Essen, nach dem Naseputzen und nach dem Nachhausekommen. Hilfreich sei es dabei auch, mit ungewaschenen Händen möglichst nicht Mund, Nase oder Augen zu berühren und keine Lebensmittel anzufassen.

Des Öfteren erfolgt eine Verwechslung zwischen einer Erkältung und einer Grippe. Grippeerkrankungen gehen in der Regel mit deutlich intensiveren Beschwerden einher. Zudem tritt die Grippe seltener auf als eine Erkältung und wird durch einen anderen Virustyp verursacht. Auch der Verlauf unterscheidet sich: Grippeerkrankungen setzen in der Regel rasch mit hohem Fieber, Schüttelfrost sowie Muskel- und Gliederschmerzen ein, während eine Erkältung meistens allmählich beginnt.

Die Experten des Online-Gesundheitsportals gesund.bund weisen darauf hin, dass Erkältungen bisher mit keinem Medikament gezielt bekämpft werden können. In der Regel sind auch Antibiotika nicht geeignet, um Erkältungen zu behandeln, da eine Erkältung meist durch Viren und nicht durch Bakterien verursacht wird.

Es stehen verschiedene Mittel zur Verfügung, um die Beschwerden zu mildern. Dazu gehören Schmerzmittel wie Ibuprofen und Paracetamol ebenso wie abschwellende Nasensprays, die kurzfristig angewendet werden können. Viele pflanzliche Arzneimittel versprechen Linderung bei Erkältungen. Zur Linderung des Hustens können Honig oder pflanzliche Arzneimittel, die Extrakte aus Pelargonien- oder Primelwurzel, Thymian, Eukalyptus oder Efeublättern beinhalten, herangezogen werden.

