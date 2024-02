Die närrischste Zeit des Jahres steht kurz bevor. Die wichtigsten Termine lesen Sie hier im Überblick.

Auseliger Donnerstag, 8. Februar

Der Morgen beginnt mit der Schülerbefreiung ab 9 Uhr und dem anschließenden Kinderumzug durch die Sigmaringer Innenstadt ab 11.15 Uhr.

Im Schwarzen Ritter im Gemeindehaus St. Fidelis beginnt um 14 Uhr der Kinderball der Hanfertäler Eulen.

Die Kinderfasnet in der Schmeientalhalle beginnt um 14 Uhr. Um 14.14 Uhr beginnt der Kinderumzug durch Oberschmeien.

Abends treffen sich alle Narren in Sigmaringen ab 18.18 Uhr zum gemeinsamen Hemadglonker-Umzug, der vom Spielmanns- und Fanfarenzug der Narrenzunft Vetter Guser angeführt wird. Dieser endet in der Stadthalle mit dem Hemadglonker-Ball.

Fasnetssamstag, 10. Februar

Der Bürgerball der Balkenstrecker in der Laizer Festhalle ist ab 19.31 Uhr. Einlass hierfür ist ab 18.29 Uhr.

Unter dem Motto „Fiesta Mexicana“ findet ab 19.45 Uhr der Vetter-Guser-Ball in der Stadthalle in Sigmaringen statt. Laut Zunftmeister Phillippe Sutter können noch Tickets im Internet erworben werden. Verglichen mit früheren Bällen soll das Programm in diesem Jahr deutlich kürzer ausfallen. Im Anschluss gibt es eine Premiere: Der Eintritt für die Aftershow-Party danach ist frei, sie beginnt um 23 Uhr im Foyer der Stadthalle.

Um 20.00 Uhr beginnt der Bürgerball in der Schmeientalhalle.

Der Gutensteiner Bürgerball findet ab 20.01 Uhr unter dem Motto „Die 80er Jahre“ im Bürgerhaus statt. Saaleröffnung ist ab 18.59 Uhr.

Fasnetssonntag, 11. Februar

Die Messe für die Narren findet ab 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Johann in Sigmaringen statt. Pastoralreferent Hermann Brodmann hält die Narrenpredigt. Nach der Narrenmesse wird die Bräutlingsstange auf dem Marktplatz an die Bräutlingsgesellen übergeben. Von 14 bis 17 Uhr steht die Kinderfasnet in der Sigmaringer Stadthalle an.

Der Fasnetsumzug durch Oberschmeien beginnt um 14.14 Uhr.

Der Laizer Kinderball beginnt um 15 Uhr in der Laizer Festhalle mit dem Motto „Nachts in der Bibliothek“. Einlass ist um 14 Uhr.

Fasnetsmontag, 12. Februar

Das Bräuteln in Laiz beginnt um 10 Uhr vor dem Rathaus. Um 14 Uhr findet der Umzug durch Laiz statt.

Von 13.31 bis 16.46 Uhr findet der Kinderball zum Motto „Disney“ in der Schlossgartenhalle in Jungnau statt.

Ab 19 Uhr beginnt der Maschgera-Obend in den Sigmaringer Gaststätten. Mit dabei sind: Gasthof Donau, Ristorante Lucio, Theatercafé, Zoller-Journal, Brauwerk Zoller-Hof und die Weinstube Engel.

Fasnetsdienstag, 13. Februar

Um 10 Uhr findet das Historische Bräuteln um den Marktbrunnen vor dem Rathaus in Sigmaringen statt. Der Narrensprung beginnt um 14 Uhr und verläuft durch die Sigmaringer Innenstadt.

Das traditionelle Bräuteln in Jungnau startet um 14.03 Uhr auf dem Rathausplatz.

Um 19.00 Uhr beginnt die Fasnetsverbrennen am Backhaus in Laiz. Die Riedhexen verbrennen in Sigmaringen am Abend auf dem Marktplatz ebenfalls die Fasnet.