Der Geruch von frischer Wandfarbe liegt in der Luft. Unter den Füßen knarzt das Holz der alten Dielen und auf dem Boden liegt allerlei Werkzeug verstreut. Was nach Baustelle aussieht, soll in einigen Wochen als Ferienhaus „Kleine Stadtvilla“ eröffnen. Besitzerin Manuela Stöckle gewährt einen ersten Einblick in das Haus.

Liebe auf den ersten Blick

Im Sommer des vergangenen Jahres haben Manuela Stöckle und ihr Mann Markus das Haus in der Bittelschießerstraße in Sigmaringen gekauft und mit dem Umbau zur Ferienunterkunft begonnen. „Es war quasi Liebe auf den ersten Blick. Wir haben es einmal besichtigt und direkt genommen“, erzählt Manuela Stöckle, die ursprünglich aus Sigmaringen kommt.

Der Zustand war wirklich gut, als wir es gekauft haben. Manuela Stöckle

Das Stadthaus stammt aus den 1930er Jahren. „Der Zustand war wirklich gut, als wir es gekauft haben“, so Stöckle, „andere wären vielleicht direkt ohne Umbau eingezogen“. Das Haus zur Eigennutzung zu verwenden, kam für ihren Mann und sie nie in Frage. „Wir sind schon mit einem Haus versorgt“, berichtet sie.

Genaue Pläne für den Umbau

Gemeinsam mit zwei Kindern und Hund wohnt das Ehepaar seit sechs Jahren in Hitzkofen. Stattdessen will die Familie das Haus an Feriengäste vermieten. „Wir hatten klare Vorstellungen, was wir wollen“, sagt sie.

Manuela Stöckle hat gemeinsam mit ihrem Mann eine alte Stadtvilla gekauft und baut diese in ein Ferienhaus um. (Foto: Chiara Paulus )

Ziel des Umbaus ist es, den alten Charme des Hauses zu erhalten und ihn mit modernen Elementen zu kombinieren. „Die Fensterrahmen habe ich weiß angestrichen“, sagt sie und zeigt auf das Dachfenster in einem der Schlafzimmer. „Das viele Holz bringt Wärme und die helle Farbe macht das Haus schlicht und elegant“, so Stöckle.

Die geplante Einrichtung sei laut Stöckle „skandinavisch angehaucht“ und bis ins Detail aufeinander abgestimmt. Einiges hat sich seit dem Beginn der Renovierungsarbeiten schon verändert. Die ursprünglich braunen Dachziegel wurden durch rote ersetzt und die zuvor dunklen Fensterläden haben einen hellen Anstrich erhalten. „Wir machen alles selbst, bis auf die Elektrik und die Sanitärarbeiten. Da müssen die Profis ran“, so Stöckle.

Probleme bei der Renovierung

Im Moment laufen die Renovierungsarbeiten stockend. „Gerade sind wir leider im Verzug, weil die Handwerker noch etwas länger brauchen“, sagt sie. Plan ist, dass die ersten Gäste ab März in diesem Jahr einziehen können. „Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun“, sagt Stöckle.

Unter dem Teppichboden im Hausinnern versteckte sich ein Boden aus Holzdielen, der dann geschliffen und geölt wurde. Besonders schwierig beim Umbau sei die Treppe durch die vielen Ecken und Kanten: „Damit habe ich angefangen und werde wahrscheinlich noch am längsten beschäftigt sein“, erzählt sie lachend.

Noch einiges ist geplant

Den Gästen steht ein Gesamtgrundstück von 800 Quadratmetern zur Verfügung, 124 Quadratmeter davon sind Wohnfläche. Vom Hauseingang aus geht es in den ersten Stock. Dort befinden sich ein Wohnzimmer, eine Küche, das große Badezimmer und ein Esszimmer. Von letzterem aus ist die Terasse und der Garten zu erreichen. Das zweite Stockwerk bietet drei Schlafzimmer sowie ein weiteres, kleineres Badezimmer.

„Der Kaufpreis des Hauses orientiert sich am aktuellen Marktpreis. Wir haben eine ganze Stange Geld in den Umbau hineingesteckt und es wird auch noch einiges an Kosten anfallen“, sagt Stöckle. Vor allem für den Garten seien noch verschiedene Dinge geplant. „Eventuell wird das Grundstück komplett eingezäunt“, sagt sie. So sollen die späteren Gäste ihre Kinder im Garten spielen und Hunde frei herumlaufen lassen können.

So viel soll eine Übernachtung kosten

Insgesamt können im Haus sechs Personen unterkommen. Die Preisspanne liegt je nach Personenzahl zwischen 280 und 510 Euro pro Nacht. Den Preis erklärt Stöckle dadurch, dass die Gäste ein komplettes Haus, Garage sowie Garten für sich nutzen können.

Sigmaringen hat sich in den letzten Jahren in Sachen Tourismus stark gemacht und ich bin überzeugt, dass das in den nächsten Jahren noch zunehmen wird. Manuela Stöckle

Sie ist zuversichtlich, dass die neue Ferienunterkunft gut ankommen wird: „Sigmaringen hat sich in den letzten Jahren in Sachen Tourismus stark gemacht und ich bin überzeugt, dass das in den nächsten Jahren noch zunehmen wird. Es gibt hier so viele Möglichkeiten an Aktivitäten“, fügt Stöckle hinzu.