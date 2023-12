Fahrplanwechsel für Bus und Bahn

Für sämtliche Bus- und Zugstrecken im naldo findet am Sonntag, 10. Dezember, der alljährliche Fahrplanwechsel statt. Schon jetzt zeigt die naldo-App, kostenlos für Smartphones, die neuen Fahrpläne. Auch die Elektronische Fahrplanauskunft EFA auf efa.naldo.de rechnet schon jetzt Fahrplanauskünfte mit Datum ab dem 10. Dezember. Die EFA wird, rechtzeitig zum Fahrplanwechsel, grafisch und in der Benutzerführung komplett überarbeitet, teilt die Pressestelle des Verkehrsverbunds mit. Wer sich die Fahrpläne einzelner Bus- und Zuglinien im Detail anschauen möchte, kann dies über die Funktion „Minifahrplan“ tun. Diese Funktion wird voraussichtlich Ende nächster Woche zur Verfügung stehen.

Mit dem diesjährigen Fahrplanwechsel wird die Auflage an gedruckten naldo-Minifahrplänen reduziert, heißt es in der Mitteilung weiter. Demnach haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass die Nachfrage zurückgeht, da sich die Kundinnen und Kunden im naldo zunehmend digital - über naldo-App und Elektronische Fahrplanauskunft - informieren. Von den rund 220 Zug- und Buslinien stehen weiterhin etwa 60 Linien als Minifahrplan in gedruckter Form kostenlos zur Verfügung. Sie sind wie üblich bei den Verkehrsunternehmen, den Landratsämtern und bei den Städten oder Gemeinden erhältlich. Ein Teil der Minifahrpläne wird jedoch mit Zeitverzug produziert, so dass diese leider erst Ende Dezember oder Mitte Januar zur Verfügung stehen. Eine Übersicht findet sich auf www.naldo.de.

Für Kundinnen und Kunden, die die digitalen Wege nicht nutzen können, gibt es eine Postkarte, mit der die gewünschten Fahrpläne auf Anforderung bei der Verbund-GmbH bestellt werden können. Diese werden von naldo gedruckt und an die Fahrgäste versendet.