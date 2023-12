Sigmaringen

Fahrerflucht nach Parkunfall

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Ein bisher Unbekannter hat nach einem verursachten Unfall an einem geparkten Auto Fahrerflucht begangen. So streifte der Fahrer wohl beim Rangieren am Montagvormittag auf einem Parkplatz in der Elsa-Neumann-Straße einen geparkten Seat.

Veröffentlicht: 13.12.2023, 10:01 Von: sz