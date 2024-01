Fachtag richtet sich an landwirtschaftliche Direktvermarkter

Der Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamts Sigmaringen und das Landwirtschaftsamt Biberach veranstalten am Dienstag, 27. Februar, 9 bis 16.30 Uhr, einen überregionalen Fachtag für landwirtschaftliche Direktvermarkter aus der Region Oberschwaben im Kloster Sießen bei Bad Saulgau. Dies teilt das Landratsamt in Sigmaringen mit.

Nachhaltige Verpackungen werden auch in der Direktvermarktung zunehmend zu einem Kaufkriterium. Referentin Sophia Goßner von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft erläutert die Rahmenbedingungen und verpackungsrechtlichen Pflichten und gibt Tipps für Lösungsansätze. Mit Anschauungsmaterialien werden Beispiele für nachhaltige, wertige und sparsame Verpackungssysteme vorgestellt.

Das Erkennen der Verbraucherwünsche ist ein zentraler Erfolgsfaktor in der Lebensmittelindustrie ebenso wie in der landwirtschaftlichen Direktvermarktung. Andrea Maier-Nöth von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen zeigt in ihrem Vortrag „Wie tickt der Konsument?“, wie daraus Chancen für die Direktvermarktung abgeleitet werden können.

Der Wissensmarkt am Nachmittag bietet einen Mix aus Vorträgen und Praxis-Austausch. In einem Beitrag erfährt man, was Verbraucher unter nachhaltigen Verpackungen verstehen und welche Erwartungen die Kunden an diese Verpackungen haben. Zwei weitere Themenangebote beschäftigen sich mit den Schwerpunkten „Unverpackt“ und „Mehrwegsystemen“.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis Montag, 12. Februar, über den Veranstaltungskalender des Kreises Sigmaringen auf www.landkreis-sigmaringen.de/veranstaltungen nötig. Dort sind auch weitere Infos hinterlegt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Teilnahme kostet 40 Euro inklusive Verpflegung und Getränken.