F. B. Meadows liest in Sigmaringen

Autorin F. B. Meadows liest am Donnerstag, 7. März, ab 19 Uhr in der Buchhandlung Osiander in Sigmaringen, Antonstraße 24, aus ihrem Buch „Chubby, Electra und ich“. Sie lädt die Zuhörer ein, eine junge Frau näher kennenzulernen, die ein Anwesen in Schottland geerbt hat.

Henrietta, kurz Henry, hat zunächst nur ihr Freundinnen und einen Haufen Probleme, doch als sie sich verliebt und die ersten Abenteuer überstanden hat, kommt alles noch einmal ganz anders. Das Leben ist eben kein Ponyhof - auch wenn man das Glück hat, dass es sich dort abspielt, heißt das noch lange nicht, dass alles reibungslos läuft nach einem vermeintlichen Happy End.

Die Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei allen Osiander Buchhandlungen oder unter osiander.reservix.de/events sowie an der Abendkasse.