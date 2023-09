Sigmaringen

Expertin führt durch die Ausstellung „Kunst im Landkreis Sigmaringen“

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Auch dieses Werk ist in der Ausstellung „Kunst im Landkreis Sigmaringen“ in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch zu sehen: Pius W. Dreher, Abhang, Acryl auf Leinwand, 2021. (Foto: Reiner Löbe )

Ilonka Czerny, Kunsthistorikerin und Kunstreferentin der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, bietet am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr eine Sonderführung durch die Ausstellung „Kunst im Landkreis Sigmaringen“ in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch an.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 08:47 Von: sz