Experten sprechen über TikTok und Fortnite

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg und der Fachbereich Jugend des Landratsamts Sigmaringen bieten in diesem Schuljahr mehrere Elterninformationsveranstaltungen rund um den Jugendmedienschutz an. Bei den Online-Veranstaltungen kommen Fachkräfte von Polizei und Jugendamt zu Wort, die auch die Fragen der Teilnehmenden beantworten. Es stehen mehrere Termine zur Auswahl, bei denen es um die gleichen Themen geht. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Eltern mit Kindern der Klassenstufen 4 bis 7. Bei den Online-Veranstaltungen bekommen die Mütter und Väter Tipps zur Medienerziehung und Informationen zu aktuell beliebten Apps wie TikTok und Instagram sowie zu beliebten Spielen wie Minecraft und Fortnite. Die Referenten Michael Weis von der Kinder- und Jugendagentur „ju-max“ des Landkreises Sigmaringen und Fabian Hengstler vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg am Standort Sigmaringen klären die Teilnehmenden über grundlegende Funktionsweisen sowie mögliche Gefahren im Zusammenhang mit Social Media und Smartphones auf. Eltern erhalten einen Überblick, auf was sie achten sollten, und können auf dieser Basis besser Entscheidungen treffen.

Termine für die Online-Veranstaltungen sind: Mittwoch, 27. September, Donnerstag, 19. Oktober, Dienstag, 28. November, Donnerstag, 18. Januar, und Dienstag, 12. März, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter https://t1p.de/ea-medienschutz