Exkursion zum „Tag der Schiene“

Die Grüne Landtagsabgeordnete Andrea Bogner–Unden lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sie am „Tag der Schiene“ am Sonntag, 17. September, auf der Biberbahn zu begleiten. Gemeinsam möchte sie die faszinierende Art der Fortbewegung mit der Bahn in den Vordergrund stellen und diesen Tag feiern, heißt es in einer Ankündigung.

Die Exkursion beginnt bereits früh morgens um 9 Uhr am Bahnhof in Stockach. Pünktlich mit Abfahrt 9.14 Uhr startet die Bahn von Stockach über Sauldorf und Meßkirch nach Mengen. Hier können die Mitfahrer unkompliziert mit Andrea Bogner–Unden ins Gespräch kommen und sogar ihr Fahrrad mitnehmen. Auch der bahnpolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion, Michael Joukov, hat seine Teilnahme für die Zugfahrt nach Mengen zugesagt.

Nach der Ankunft in Mengen startet die Radtour mit Andrea Bogner–Unden um 10.45 Uhr am Bahnhof in Mengen. Hier besteht ebenfalls die Möglichkeit, hinzuzustoßen. Die etwa 29 Kilometer lange Route nach Sauldorf führt von Mengen über Zielfingen, Krauchenwies, Ablach, Menningen, Meßkirch schließlich nach Sauldorf. Ziel ist dort der Tipihof. Wenn jemand dort für eine Mittagspause einkehren möchte, bitten die Organisatoren um eigenständige Sitzplatzreservierung unter dem Stichwort „Tag der Schiene“, die Wirtsleute wissen Bescheid.

Frisch gestärkt startet ab 14 Uhr der zweite Teil der Radtour mit der Grünen Landtagsabgeordneten von Sauldorf nach Stockach. Der zweite Teil der Strecke besteht lediglich noch aus 16 Kilometer. Wer eine Wanderung vorzieht, dem bieten die Sauldorfer Baggerseen naturnahe und gut beschilderte Wanderwege. Die geplante Ankunft in Stockach mit der Fahrradgruppe ist gegen 16 Uhr.

Der „Tag der Schiene“ ist ein jährlicher, bundesweiter Aktionstag, um die Vielfalt, Zukunftsorientierung und Klimafreundlichkeit der Schienenbranche sichtbar zu machen. Dazu finden vom 15. bis 17. September in ganz Deutschland Veranstaltungen statt.

Informationen