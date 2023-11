Exkursion entlang der schlängelnden Schmeie zur Fürstenhöhe

Die Tourist-Info bietet für alle Interessierten am Samstag, 18. November, eine Exkursion entlang der Schmeie an. Die Naturerlebniswanderung führt durch das schöne Schmeiental (Foto: Dagmar Haug) Richtung Ruine Heidenschloss. Am Koppelpunkt mit dem Premiumweg „Wilde Täler Fürstliche Höhen“ wird diesem entlang von Felsformationen umgeben zur Fürstenhöhe gefolgt. Abschließend beginnt der Abstieg zurück in das Schmeiental. Die Wanderung startet um 11 Uhr am Parkplatz Schmeientalhalle Oberschmeien. Die rund vierstündige Tour umfasst etwa elf Kilometer und kostet 10 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung und Bezahlung vorab in der Tourist Info, Telefon 07571/106224, Fürst-Wilhelm-Straße 15/Rathausplatz, ist daher erforderlich.