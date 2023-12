Holger Jerg wird neuer Geschäftsführer der Breitbandversorgungesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS). Das hat Hettingens Bürgermeisterin Dagmar Kuster in der Gemeinderatssitzung am Dienstag verkündet.

Der 61-Jährige ist Mitglied des Sigmaringer Kreistags und war zuvor 24 Jahre Bürgermeister in Gammertingen. Jerg übernimmt den Posten des Geschäftsführers ab Januar.

Andreas Gräfe geht in den Ruhestand

Derzeit leitet noch Andreas Gräfe die BLS. Dieser zieht sich aus Altersgründen zurück. Gräfe war seit Gründung der BLS 2010 Geschäftsführer, so BLS-Aufsichtsratschef Arne Zwick. Als Berater stehe Gräfe aber noch einige Zeit zur Verfügung, sagt Holger Jerg.

Uns ist aufgefallen, dass wir einen Kollegen in den eigenen Reihen haben, der genau das Profil hat, das wir suchen. Arne Zwick

Die Suche nach einem geeigneten Kandidaten habe die BLS länger beschäftigt, erzählt Zwick. „Erst haben wir einen Kandidaten mit einer Stellenanzeige gesucht“, sagt er. Das sei aber erfolglos gewesen. „Dann ist uns aufgefallen, dass wir einen Kollegen in den eigenen Reihen haben, der genau das Profil hat, das wir suchen“, so Zwick.

Jerg sagt, es habe ihn sehr gefreut, dass Zwick und andere Beteiligte der BLS auf ihn zugekommen seien. Er hat bereit begonnen, sich in sein neues Aufgabenfeld einzuarbeiten. In den nächsten Jahren stehen bei der BLS mehrere Projekte an: Der Glasfaserausbau von 35 Projekten werde mit fast einer halben Milliarde Euro von Bund und Ländern gefördert, so Jerg. Er bekommt das Gehalt seines neuen Jobs. Die Pension, die er als Bürgermeister erhält, wird damit verrechnet.

41 Kommunen sind Teil der BLS

Die BLS ist ein Zusammenschluss von 41 Kommunen aus den Landkreisen Biberach, Sigmaringen, Reutlingen, Tuttlingen und Konstanz. Etwa die Hälfte dieser Kommunen liegen im Kreis Sigmaringen, daher der Name. Sie verlegt dort Glasfasernetze für Privathaushalte und Gewerbebetriebe und verpachtet Netze an Betreiber.