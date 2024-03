„Es ist nicht damit getan, immer mehr Windkraftanlagen zu bauen“

{:tag :italic, :attrs {:class „character“, :displayname „a_kursiv“, :name „italic"}, :content ["Zu „CDU-Vorschlag trifft auf Gegenwind“ (01. März):"]}

Ich denke, wir sollten eine Stellungnahme zu den Windkraftplänen des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben (RVBO), egal ob in Gammertingen oder in Ostrach, partei-, gemeinde-, kreis- und regionenübergreifend betrachten und angehen.

Es betrifft doch nicht nur einzelne Gemeinden, es betrifft uns alle. Mag sein, dass man dazu einen Anwalt benötigt. Aber vielleicht reicht auch die Betrachtung mit gesundem Menschenverstand. Wenn man die Karten mit den Vorranggebieten betrachtet und diese dann noch farblich herausstellt, stellt man fest, dass nicht nur das Gebiet um Ostrach, sondern auch die Albhochfläche nördlich von Sigmaringen mit über 2100 Hektar (von etwa 7500 Hektar im RVBO, also annähernd 30 Prozent), überproportional dabei ist.

Hinzukommen die Vorranggebiete von Reutlingen im Norden und von Biberach im Osten. Wenn es nach dem derzeitigen politischen Willen geht, sollen große Teile unserer Region von der Natur- zur Industrielandschaft umgewandelt werden, damit man hier Strom für unsere Industriestandorte produzieren kann. Ob das so funktioniert?

Es ist doch nicht damit getan, immer mehr Windkraftanlagen zu bauen, wenn wir den Strom, den sie erzeugen können, nicht nutzen und schon gar nicht speichern können. Die in Deutschland bereits bestehenden Anlagen könnten viel mehr Strom erzeugen, wenn Netze und insbesondere Speichermöglichkeiten vorhanden wären. Man darf sich schon fragen in welchem Maße der Ausbau der Windenergie mit ihrer Ressourcen- und Geldverschwendung (zum Beispiel Milliarden nur für Abschaltung) noch dem eigentlichen Ziel des Klimaschutzes dienen, oder ob es bei der Energiewende nur noch um Ideologie und wirtschaftliche Aspekte geht.

In Aussagen grüner Politikerinnen und Politikern ist zu lesen, dass es für unsere Wälder eine viel größere Bedrohung gibt als Windräder, dass die Klimaveränderung in unseren Wäldern verheerende Spuren hinterlässt. Das mag richtig sein, aber mir fehlt hier die ganzheitliche, globale Sicht. Wir werden mit noch so vielen Windrädern in unserer Region die Klimaerwärmung nicht aufhalten können, schädigen aber unsere Wälder zusätzlich und gehen Risiken für Mensch, Natur und Umwelt ein.

Was will man damit erreichen? Helfen wir damit dem Klimawandel, der uns global droht und folgenschwere Veränderungen bringen wird? Für den Planeten ist es völlig gleich, ob CO2 in Deutschland oder anderswo eingespart wird. Dort zu investieren, wo der Nachholbedarf in der Industrialisierung und damit der Energiebedarf hoch ist, würde ein Vielfaches mehr an CO2 Einsparungen erbringen als milliardenschwere Maßnahmen in Deutschland.

Es wäre wünschenswert, dass Politik, Energiekonzerne und Medien die aktuellen Erkenntnisse und das vorhandene Wissen ehrlich, unabhängig und offen kommunizieren würden. Nur dann können wir uns als Bürger ein objektives Bild von der Notwendigkeit der Maßnahmen machen.

Gerhard Sprißler, Inneringen