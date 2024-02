Erstmals Vesperabend während der Vesperkirche

Erstmals laden die Johannes-Ziegler-Stiftung und die Evangelische Kirchengemeinde am Dienstag, 20. Februar, bei der Vesperkirche - zusätzlich zum Mittagessen von 11 bis 14 Uhr - auch zu einem Vesperabend ein. Das Vesperkirchenteam will damit auch Menschen, die tagsüber keine Zeit haben, die Möglichkeit geben, die Vesperkirche zu besuchen.

Wie an allen anderen Tagen auch ist jeder und jede zum Essen eingeladen. Das Essen ist kostenfrei. Wer will kann etwas spenden. Es wird ein Abendessen mit Salaten am Buffet geben. Ab 17.30 Uhr ist das Evangelische Gemeindehaus in der Karlstraße 24 zum Vesperabend geöffnet. Ab circa 19 Uhr können sich die Besucher von der Musik der jungen und älteren Schüler der Musikschule Sigmaringen verzaubern lassen.