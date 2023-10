Sigmaringen

Erstmals Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner verabschiedet

Erstmals hat die Akademie für Gesundheit und Soziales Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner verabschiedet, welche seit 2020 bundeseinheitlich ausgebildet werden und die bisherigen Berufsausbildung in der Pflege abgelöst haben. (Foto: privat )

An der Akademie für Gesundheit und Soziales in Sigmaringen-Laiz haben Ende September zwölf frisch gebackene Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner sowie sechs Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 11:10 Von: sz