Erntedankfeier des Vereins zur landwirtschaftlichen Fortbildung

Der Verein zur landwirtschaftlichen Fortbildung im Kreis Sigmaringen lädt Landwirte mit ihren Familien und auch die Bevölkerung zur traditionellen Erntedankfeier am Sonntag, 1. Oktober, um 10 Uhr in die Andelsbach-Halle in Denkingen ein. Nach den Gedanken zum Erntedank und einem Einblick in die EU-Agrarpolitik wird Adrian Schiefer, Dezernent beim Landratsamts Sigmaringen, Goldene Meisterbriefe an Landwirte und Hauswirtschafterinnen verleihen.

Den Einblick in aktuelle Themen der Agrarpolitik gewährt der Europaabgeordnete Norbert Lins (CDU). Er ist der Vorsitzende des europäischen Agrarausschusses und berichtet von Herausforderungen und Entwicklungen in der Landwirtschaft. Die Landfrauen bieten einen Mittagstisch mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen an. Alle Landwirte mit ihren Familien, Freunden und Bekannten sind herzlich eingeladen.