Erinnerungsreise mit Wehmut und Werbung

Es war eine Reise der Emotionen und der Erinnerungen, die trotz aller Tragik nicht in Schwermut zu versinken drohte: Der Bus der Erinnerungen, ein deutsch-französisches Theaterprojekt mit Schülern des Hohenzollerngymnasiums (HZG), hat am Freitagmittag Station in Sigmaringen gemacht. Rund 40 Fahrgäste - darunter Eltern, Lehrkräfte des Hohenzollerngymnasiums (HZG), Vertreter der Stadt und Angehörige von Zeitzeugen - begaben sich in einem ganz gewöhnlichen Bus auf eine ganz außergewöhnliche Reise an historische Orte in der Region.

Wer vorweg glaubte zu wissen, was ihn erwartet, wurde am Ende der zweieinhalbstündigen Fahrt eines besseren belehrt. Denn wie so oft bleiben bei Inszenierungen mit künstlerischem Freigang durchaus auch Fragen offen und bieten eigenen Interpretationsspielraum. Regisseur Fabrice Dubusset und sein Team vom Theater Procédé Zèbre aus Vichy nahm die Gäste mit in eine düstere und bewegende Zeit, die Mahnung und Erinnerung bleiben muss - gleichzeitig aber schnürte er das schwere Paket mit dem Band der Leichtigkeit, verpackt mit einem kleinen Augenzwinkern.

Während der Fahrt im Bus teilten Zeitzeugen ihre Erinnerungen: Mechthild Grau, Susanne Spasov und Petra Wenninger waren jahrzehntelang im gelben Haus in Laiz tätig, der ersten Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende; Pierre Caudrellier berichtete aus seiner Zeit als französischer Besatzungssoldat; Astrid Münzer und ihre Tochter Ulrike erinnerten an ihren Vater und Großvater Leon Grycznski, einen ehemaligen polnischen Zwangsarbeiter aus Sigmaringendorf.

Bei allem gebotenen Feingefühl - genau hier setzte Dubussets Leichtigkeit an und nahm der Thematik die Schwere. Wenn auch auf eine Art, die manch einen im Bus irritiert haben dürfte, aber für Debusset zählen auch andere Dinge zur Erinnerung: Einprägsame Werbespots und Schlager von einst. Und so streute er zwischen die Monologe Kaffee-, Pasta- oder Waschmittelwerbung, auf der Fahrt übers ehemalige Kasernengelände besang Udo Jürgens den griechischen Wein und - sicher ungewollt unpassend zum Frauentag - trällerte Johanna von Koczian über das bisschen Haushalt.

Fünf Orte steuerte „Les Bus des Mémoires“ an: Das ehemalige staatliche katholische Gymnasium, die heutige Theodor-Heuss-Realschule, musste die einzige jüdische Schülerin Lisa Frank wegen psychischer Repressalien verlassen, im Alten Schloss Krauchenwies, dem damaligen Reichsarbeitsdienstlager, leistete die Widerstandskämpferin Sophie Scholl ihren sechsmonatigen Arbeitsdienst. In der Kuppel, einem sogenannten Schießkino neben dem heutigen Lea-Gelände, waren Auszüge aus dem Kriegstagebuch des Vaters der Theaterpädagogin Lilo Braun zu hören. Im Alten Schlachthof endete die Reise und reflektierte Rassismus und Diskriminierung im hier und jetzt - mit aktuellen Zeitungsartikeln, die nichts von ihrer Brisanz verloren haben.

Zuvor dürfte die vorletzte Station vor der Kulisse des Hohenzollernschlosses für etwas Amüsement und bei einigen Passanten für Erschrecken gesorgt haben - liefen doch „Fürst und Fürstin“ voller Entsetzen ob ihres vom französischen Vichy-Regime beschlagnahmten Schlosses schreiend über die Brücke in die Vorstadt.

Die jugendlichen Protagonisten dieser historischen Szenen waren Aylin Fölker, David Richter, Nele Zimmermann, Presiyana Zlateva, Ruslan Shanovskij, Selissa Vidmar, Sophia Leer sowie Xenia Müller - allesamt Schüler des HZG, begleitet von Annemarie Kastelsky und Stefanie Bisinger und unterstützt von der Schauspielerin Marie Chassot, dem Musiker Christophe Nurit und der Produzentin Nina Glaab.

„Sehr beeindruckend und bewegend“, fasste Stadträtin Ulrike Tyrs ihr Fazit zusammen, auch Mechthild Schnitzer fand nur lobende Worte. Lilo Braun bedankte sich begeistert bei allen Beteiligten: „Chapeau! Ich bin positiv überrascht, ihr habt großes Feingefühl gezeigt und die Kids waren so konzentriert bei der Sache.“

Und so schien es fast an mystische Dramaturgie zu grenzen, als zum Ende der sehr bewegenden Reise aus den Lautsprechern im Bus Vicky Leandros „Ich liebe das Leben“ erklang und im gleichen Moment die Sonne durch die Wolken brach.