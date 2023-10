Nach 28 Jahren hat Diana Ils-Vochatzer die Tür ihres Friseursalons in Scheer abgeschlossen. Dianas Haarstudio gibt es nicht mehr. Die Friseurmeisterin hat ihre Selbstständigkeit gegen ein Angestelltenverhältnis getauscht und arbeitet seit Anfang Oktober im Haarprojekt-Team von Andreas Schmauder in Sigmaringen. „Ich kann mich jetzt ganz auf das konzentrieren, was ich am liebsten mache: Haare“, sagt sie.

Das sind die Gründe für ihre Entscheidung

Denn Diana Ils-Vochatzer brennt noch immer für den Friseurberuf, den sie als Jugendliche für sich entdeckte. „Die stetig zunehmende Bürokratie, der Anstieg vieler Kosten und der Fachkräftemangel haben mir meine Entscheidung, nun einen neuen Weg zu gehen, leichter gemacht“, erklärt sie.

Erst schlägt sie das Angebot aus

Trotzdem schlug die Friseurmeisterin die Anfrage von Andreas Schmauder, ob sie sich vorstellen könne, als Angestellte in seinem Team zu arbeiten, zunächst aus. „Obwohl ich mich natürlich geehrt gefühlt habe, dass Andreas meine Arbeit schätzt und mit mir zusammenarbeiten wollte“, sagt sie.

Schmauder bewirbt sich als Arbeitgeber

Die beiden kennen sich als Kollegen von Treffen der Friseurinnung und sind sich stets sympathisch gewesen. „Deshalb habe ich im vergangenen Jahr gedacht, dass ich mich als Arbeitgeber bei Diana bewerben möchte“, erklärt Andreas Schmauder sein Vorgehen.

Der Fachkräftemangel im Friseurhandwerk treffe nicht nur kleine Betriebe, sondern gehe auch an seinem Unternehmen mit derzeit 30 Beschäftigten an zwei Standorten nicht spurlos vorbei. „Ich bin immer auf der Suche nach guten Leuten für mein Team.“

Der richtige Zeitpunkt

Die Absage von Diana Ils-Vochatzer nahm Andreas Schmauder sportlich. „Aber ich blieb hartnäckig und habe dieses Jahr wieder gefragt“, sagt er lachend.

Die Friseurmeisterin aus Scheer stimmte einem Treffen zu und merkte schnell, dass der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen war. „Es hat mich sehr gereizt, in diesem schönen Umfeld und dem großen Team zu arbeiten ‐ ohne die Verantwortung für alles tragen zu müssen“, sagt sie.

Kaufmännische Aufgaben übernehmen andere

Jetzt, nach knapp zwei Wochen, sei es noch etwas ungewohnt in einem größeren Team zu arbeiten. „Aber es fühlt sich gut an und ich wurde von meinen neuen Kollegen sehr herzlich aufgenommen.“

Künftig hat sie mit kaufmännischen Aufgaben nichts mehr zu tun ‐ dafür hat Andreas Schmauder eigens Personal eingestellt. Er selbst kann aufgrund von Rücken- und Hautproblemen selbst nicht mehr viel am Friseurstuhl arbeiten. „Um das zu kompensieren und wirtschaftlich zu sein, musste mein Salon wachsen.“

So viele Meisterinnen sind hier angestellt

Diana Ils-Vochatzer ist übrigens nicht die einzige Friseurmeisterin, die zum Haarprojekt-Team gehört. Von den 30 Beschäftigten sind zehn Friseurmeisterinnen und sechs Auszubildende. „Das ist hier in der Region wohl einzigartig“, sagt Schmauder nicht ohne Stolz.

Er könne so auch Führungsaufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Einige seiner Mitarbeiter, die zu großen Teilen auch bei Andreas Schmauder ihre Ausbildung gemacht haben, sind schon seit vielen Jahren dabei und tragen zur guten Atmosphäre im Team und gegenüber den Kunden bei.

Scheer bleibt nun ohne Friseur

In Scheer ist die Entscheidung von Ils-Vochatzer, ihren Salon aufzugeben, natürlich nicht von allen mit Begeisterung aufgenommen worden, dort gibt es jetzt kein Friseurgeschäft mehr.

„Einige meiner Stammkunden konnte ich in den vergangenen zwei Wochen schon hier in Sigmaringen begrüßen, das freut mich sehr. Ich würde mir wünschen, dass alle Kunden, die mir über die vielen Jahre ans Herz gewachsen sind, nach Sigmaringen folgen“, betont sie. Der Salon habe eine gute Lage, hinter dem L1-Gebäude, in dem er sich befindet, gebe es auch eigene Kundenparkplätze.