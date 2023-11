Der Gemeinderat tritt in Sachen Schulentwicklung auf die Bremse: Der Fokus in der weiteren Überlegung soll zwar auf einem Grundschulstandort mit Ganztagsbetreuung liegen, allerdings zeigt sich die Stadt offen für die Möglichkeit, die beiden bestehenden Standorte zu erhalten. In der Sitzung am Mittwochabend hat der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Nach der Bürgerversammlung und Gesprächen mit dem Gesamtelternbeirat sowie den Schulleitern hat die Stadtverwaltung den ursprünglichen Beschlussvorschlag abgemildert ‐ und zugesagt, künftig weiter alle Beteiligten in die Überlegungen einzubinden.

Das ist vorher passiert

Hintergrund ist, dass die Stadt die Grundschullandschaft neu strukturieren will. Das hängt einerseits mit dem ab 2026 geltenden Recht auf Ganztagsbetreuung zusammen, das die nötigen Räume und ausreichend Personal erfordert, um dafür aufgestellt zu sein. Andererseits ist die Bilharzschule in die Jahre gekommen. Eine Sanierung ist nach Angaben der Stadtverwaltung nicht mehr wirtschaftlich.

Um die Ressourcen zu bündeln und sinnvoll neu zu bauen, hatte die Verwaltung zuerst vorgeschlagen gehabt, die beiden Grundschulen in der Kernstadt ‐ Bilharz- und Geschwister-Scholl-Schule ‐ an einem Standort zusammenzuführen und in diese Richtung weiterzudenken. Offen ist, wo das sein soll. Darum sollte es im nächsten Schritt gehen.

Eltern und Schulleiter äußern Kritik

Doch an diesem Vorgehen hatte es Kritik gegeben, weshalb die Entscheidung im Oktober bereits von der Tagesordnung des Gemeinderats genommen worden war. Es folgte eine Bürgerversammlung, bei der die Stadtverwaltung die Überlegungen der Öffentlichkeit vorstellte.

Wenn wir sehen, dass der Weg nicht zielführend ist, werden wir umschwenken und umkehren. Manfred Storrer

Dabei war der Unmut unter den Eltern, Lehrern und Schulleitern deutlich geworden: Fast alle, die zu Wort kamen, wünschten sich den Erhalt der zwei Grundschulstandorte und argumentierten überwiegend mit der bei einer Großgrundschule gefährdeten Bindung zwischen Lehrer und Kind.

Entscheidung soll offener fallen

Nun ist das Thema jedenfalls nicht mehr vom Tisch: Im nächsten halben Jahr sollen alle Beteiligten zwar in Richtung eines Standorts planen und anhand einer Bewertungsmatrix überlegen, welches Grundstück dafür infrage kommt. Allerdings ist laut Erstem Beigeordneten Manfred Storrer auch möglich, dass es am Ende bei zwei Standorten bleibt, sofern die Zusammenlegung zu viele Hindernisse birgt: „Wenn wir sehen, dass der Weg nicht zielführend ist, werden wir umschwenken und umkehren.“

So äußern sich die Gemeinderäte

Mit diesem Vorschlag zeigte sich die Mehrheit der Gemeinderäte einverstanden. SPD-Fraktionsvorsitzender Martin Huthmacher sagte, seine Fraktion könne so zustimmen, denn damit sei möglich, noch einmal über alle Szenarien nachzudenken.

Wenn ich diskutieren will, muss ich wissen, worüber wir diskutieren. Ursula Voelkel (Grüne)

Grünen-Fraktionsvorsitzende Ursula Voelkel forderte mehr: Die Abmilderung des Beschlussvorschlags sei sinnvoll, allerdings brauche es Daten zu der Alternative ‐ dem Erhalt der zwei Standorte –, um ergebnisoffen zu diskutieren. „Wenn ich diskutieren will, muss ich wissen, worüber wir diskutieren. Bisher haben wir immer nur Vorteile von einem Standort und Nachteile der Alternativen gehört, das ist nicht ergebnisoffen“, bemängelte sie und erntete Applaus aus dem Zuschauerraum, in dem sich Schulleiter und Eltern versammelt hatten.

Kritik an Rückkehr zum Ausgangspunkt

Storrer hakte ein. Es dürfe nicht wieder an den Ausgangspunkt zurückgekehrt werden. Die Schulentwicklungsgruppe habe bereits eineinhalb Jahre an Ergebnissen gearbeitet, auf die nun aufgebaut werden soll. Diesen Punkt unterstrich auch Matthias Dannegger (Freie Wähler): „Mit diesem Antrag der Grünen wird der ganze Ausschuss als unfähig infrage gestellt.“

Auch CDU-Fraktionsvorsitzende Alexandra Hellstern-Missel wurde deutlich: „Mir ist auch wichtig im Namen der Fraktion, die Eltern ins Boot zu holen und noch ist nichts in Stein gemeißelt, aber irgendwann müssen wir auch mutig sein und irgendwas anfangen.“

Am Ende entschied der Gemeinderat mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme, jeweils aus der Grünen-Fraktion, diesen Beschluss mitzutragen. Die finale Entscheidung, ob es nun ein Standort wird oder nicht und wo er sein wird, soll im zweiten Quartal 2024 fallen.