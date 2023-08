Emilia Maria Wozniak tritt Stelle im Dezember an

Emilia Maria Wozniak wird neue Chefärztin im im SRH Klinikum Sigmaringen. Thomas Heuser, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im SRH Klinikum Sigmaringen und Leiter des Brustzentrums Neckar–Donau, ist aus familiären Gründen Ende Juli 2023 in seine Heimat nach Nordrhein–Westfalen zurückgekehr, teilt die Klinik mit.

Seine Nachfolge übernimmt ab 1. Dezember die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe Emilia Maria Wozniak. Sie arbeitet aktuell als Leitende Oberärztin der Gynäkologie und Onkologie sowie als stellvertretende Leitung für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung im Zollernalb Klinikum in Balingen. Die zukünftige Chefärztin hat den Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie und beginnt im Herbst 2023 ihre Promotion, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Wozniak eine hoch engagierte Ärztin als Nachfolgerin für uns gewinnen konnten, mit welcher wir den Fachbereich konsequent weiterentwickeln können“, erklärt Jan–Ove Faust, Geschäftsführer der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH und MVZ Tochtergesellschaften.

Die 37–jährige gebürtige Polin Emilia Maria Wozniak absolvierte das Studium der Humanmedizin in 2010 an der Medizinischen Universität Wroclaw. Es folgte ein Praktisches Jahr an einer polnischen Klinik und im August 2012 die Approbation. Emilia Maria Wozniak war von Septmeber 2012 bis Mai 2013 Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im ehemaligen Krankenhaus Bad Saulgau, danach wechselte sie als Assistenzärztin an das Zollernalb Klinikum Balingen. Im Anschluss daran übernahm sie für mehrere Monate die Vertretung in einer gynäkologischen Praxis in Empfingen.

Im Juni 2018 erlangte sie ihren Facharzttitel und nahm danach als Oberärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe im Zollernalb Klinikum in Balingen ihre Tätigkeit auf. Ab Oktober 2019 arbeitete sie in gleicher Funktion im Klinikum Mittelbaden in Baden–Baden. Im März 2021 kehrte Emilia Maria Wozniak an das Zollernalb Klinikum zurück und wurde dort im Juli 2021 zur Leitenden Oberärztin ernannt.

Bis Emilia Maria Wozniak im Dezember 2023 ihre Chefarztstelle antritt, wird die Leitende Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe im SRH Klinikum Sigmaringen, Sonja Benz, den Fachbereich interimsweise leiten.