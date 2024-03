Vor wenigen Tagen haben 15 Sigmaringer Elternvertreter einen Verein gegründet. Die Initiative „Eltern für Sigmaringen“ will die Stadt für „Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besser machen“, wie es der Vorsitzende Klaus Reimann in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ formuliert.

Möglich, dass sich aus der Vereinsgründung mehr entwickelt und einige Mitglieder für den Gemeinderat kandidieren. Entsprechende Überlegungen bestätigen Klaus Reimann und das Vereinsmitglied Ulrich Spaett in dem Gespräch. Näher wollen sie sich jedoch erst äußern, wenn ihre Gemeinderatsliste steht.

Vor Ostern muss alles in trockenen Tüchern sein. Bis Gründonnerstag, 21. März, müssen die Listen im Rathaus eingehen. Sollten Mitglieder der Liste in den Gemeinderat gewählt werden, würde sich die Vielfalt im Gremium erhöhen. In der derzeitigen Amtsperiode sind vier Fraktionen im Rat vertreten: CDU, Freie Wähler, Grüne und die SPD.

Die Entscheidung zur Schulfusion wirkt nach

Ein Punkt, warum der Verein Handlungsbedarf sieht, ist die Diskussion um die Ganztagesbetreuung in Sigmaringen und eine mögliche Zusammenlegung der beiden Grundschulen in der Kernstadt, der Bilharzschule und der Geschwister-Scholl-Schule. „Bei diesem Thema war die Politik des Gemeinderats nicht in unserem Sinne. Bevor etwas beschlossen wird, gehören Eltern mit einbezogen. Eine öffentliche Diskussion mit belastbaren Hintergrundinformationen halte ich für zwingend“, sagt der Vorsitzende Klaus Reimann.

In einem Beschluss stimmte der Gemeinderat prinzipiell für die Zusammenlegung der Schulen, ließ aber ein Hintertürchen zum Erhalt beider Standorte offen. „Mir ist das viel zu schwammig“, sagt Reimann, der schon mehrfach für die CDU in den Gemeinderat wollte. Mittlerweile ist er aus der Partei ausgetreten.

Kinder haben es leichter, wenn die Eltern ihre Interessen vertreten. Ulrich Spaett

Sein Vereinskollege Ulrich Spaett ist derzeit Mitglied des Gemeinderats, verließ aber vor einigen Monaten die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen aus persönlichen Gründen. Er fühle sich in seiner Rolle als fraktionsloses Mitglied wohler, sagt er. Ob er sich einer möglichen Liste der Elternvertreter anschließen wird, lässt er auf Nachfrage offen.

Engagiert für das neunjährige Gymnasium

Als Stellvertreter führt Jörg Vettermann den Verein, der sich vielfältig in der Elternarbeit engagiert und auch kommunalpolitisch schon in Erscheinung getreten ist. Derzeit ist Vettermann Mitglied im Landeselternbeirat und damit betraut, die Initiative zur Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium nach vorne zu bringen. Allein in Sigmaringen fanden die Eltern für ihr Anliegen mehr als 800 Unterstützer.

In wenigen Tagen wird der Landeselternbeirat von Vertretern der Landespolitik in Stuttgart angehört. Sollte die Landesregierung, wie es derzeit aussieht, einlenken, wird es das angekündigte Volksbegehren nicht geben. Die Eltern halten es für möglich, dass G9 zum Schuljahr 2025/26 zurückkehren wird.

Ein Beispiel aus dem Hohenzollern-Gymnasium

Sie nennen ein Beispiel aus Sigmaringen. Knapp ein Drittel der Neuntklässler des Hohenzollern-Gymnasiums sei versetzungsgefährdet. Die Pubertät und Nachwirkungen von Corona seien die Hauptursachen. Man müsste den Kindern ein Schuljahr dazu geben, dann hätten sie es leichter, so ihr Vorschlag.

Ulrich Spaett sagt: „Kinder haben es leichter, wenn die Eltern ihre Interessen vertreten.“ In diesem Sinne will der Verein Sigmaringen für Kinder lebenswerter machen. Wenn möglich, soll diese Arbeit im Gemeinderat vertieft werden.