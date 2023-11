Seit einigen Jahren werden zwei Gäste am Elften Elften schmerzlich vermisst. Der Zunftmeister hatte kraft souveräner Willkür entschieden, sie nicht mehr einzuladen. Von persönlicher Antipathie ließ er sich leiten, denn Phil Sutter mochte die Gäste nicht.

Bei vielen seiner Kollegen im Narrenrat kam der Alleingang des Zunftmeisters nicht gut an. Erst am Donnerstag vor dem Elften Elften, als sich der Narrenrat zu seinem Stammtisch traf, wurde Sutter noch einmal angefleht, seine Entscheidung zu überdenken.

Ex-Zunftmeister schaltet sich ein

Einer der Wortführer: der frühere Zunftmeister Rolf Eichelmann. Doch der Ehrenrat hatte nicht den Eindruck, dass seine Worte auf fruchtbaren Boden fallen würden. Eichelmann meldete sich am Martinitag deshalb als Redner. Ganz zum Schluss, möglichst kurz vor dem Mittagessen, wollte er seinen Vortrag halten: die Ode an die Blut- und Leberwurst.

Sparkassenchef Michael Hahn würdigt in seinem Vortrag am Elften Elften das neue selbstreinigende Klo in Sigmaringen. (Foto: Michael Hescheler )

„Die Leberwurst ist unter Würsten, das, was der Pinsel unter Bürsten. Sie ist die Feine, delikate, sehr geschätzte und aparte“, dichtete Eichelmann. Das Fazit des Gedichts: „Blut und Leberwurst. Sie sein gepriesen. Sie lassen wir uns von Phil nicht vermiesen.“

Der Ehrenrat Eichelmann war mit seiner Forderung in guter Gesellschaft. Sparkassenchef Michael Hahn nannte die Abschaffung der Blut- und Leberwurst als nahrhafte Narrenspeise am Elften Elften einen großen Verstoß. Lautstarker Applaus hallte durchs Café Seelos.

Der Banker und die Toilette

Banker Hahn stellte die neue Nobeltoilette an der Laizer Straße in den Mittelpunkt seines Vortrags. Seine Verse hatte er passend zum Thema auf einer Klorolle notiert: „Was ist die Lehre aus der Geschicht: Die Technik ändert sich der eigentliche Klogang nicht.“ Hahn forderte die Stadt auf, nun auch Laiz und die anderen Ortsteile mit Luxustoiletten zu beglücken.

„Wenn ich gewusst hätte, dass es keine Blut- und Leberwurst gibt, wäre ich nicht gekommen“, raunzte der Brunnenbergler Matthias Dannegger, bevor er ein altes Narrengedicht aus dem Archiv des Brunnenbergchors vortrug.

Goldener Kuhschädel und goldene Toilette

Die Erste Landesbeamtin Claudia Wiese fasste die Geschehnisse in der Kreisstadt mit diesen Worten zusammen: Es habe ein Lichterspektakel gegeben, als die Straßenbeleuchtung aus- und wieder anging, erwähnenswert seien der Goldene Kuhschädel am Alten Schlachthof und die Goldene Toilette an der Laizer Straße.

Ehm: Zu teures Denkmal

Bürgermeister Marcus Ehm las Sutter nicht wegen der abgeschafften Schlachtplatte die Leviten. Ihn stört das Hin und Her beim Bräuteldenkmal. „Sie reden drüber und nichts passiert. Das ist wie in der Bundes- und Landespolitik.“ Ehm empfahl dem Vetter Guser ein Denkmal in bescheidenerer Ausführung. Die kalkulierten 30.000 Euro seien zu teuer. „Spart lieber Eure Taler“, so sein Ratschlag.

Zwei Fans von Blut- und Leberwurst: Rolf Eichelmann (links) und Matthias Dannegger. (Foto: Michael Hescheler )

Der kürzlich 70 Jahre alt gewordene langjährige Ballregisseur Michael Schierok erinnerte an seine Anfänge im Fanfarenzug, Schierok war als jüngster Pfeiffer Gründungsmitglied und hielt ein Plädoyer für die Saalfasnet.

Max, Du bist wahrlich groß Zunftmeister Sutter über den Bürgermeister

Zunftmeister Sutter hatte ein Thema auf seiner Agenda, das unsere Zeitung am Samstag, im Marktplatz aufgegriffen hatte: das riesige Bauschild im Prinzengarten. „Max (der Spitzname des Bürgermeisters), Du denkst wahrlich groß.“ Das Schild sei beinahe so groß wie das der Bertha-Benz-Schule.“

Ratschlag an Gastro-Multi

Baue die Stadt im Prinzengarten schon die neue Grundschule? Oder einen weiteren Kiosk für den Multi-Multi-Multi-Gastronom Charni? Charni, der sich über die steigende Mehrwertsteuer für Speisen am Beispiel eines Schnitzels beklagte, empfahl er: Er solle hochwertigere Schnitzel anbieten, dann könne er seine Biotonnen verkleinern und die Preise senken.

Wieder geht es ums Essen

Apropos Schnitzel: „Genießt das Essen, das ich Euch spendiere. Es gibt köstliches Kassler. Seid froh, dass Ihr keine Schnecken essen müsst“, entgegnete Sutter auf den mehrfach durchgedrungenen Frust wegen der abgeschafften Schlachtplatte. Überraschend lenkte er ein und bat die ausgeladenen Gäste herein. „Nächstes Jahr ist Wahlkampf, ich muss Eure Stimmen kaufen.“

Es gibt sie doch: Blut- und Leberwürste, (Foto: Michael Hescheler )

Sutter hatte am Freitag kurzfristig entschieden, Blut- und Leberwürste als Beilage zu servieren. Der Zunftmeister hört auf das Narrenvolk und nimmt seine selbstherrlich getroffene Entscheidung zurück. Ein Meilenstein in der 111-jährigen Geschichte der Narrenzunft Vetter Guser.