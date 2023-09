Elegante Donaubrücke bildet 1910 den Schlusspunkt der Bahnbauten

Die Bogenbrücke der Hohenzollerischen Landesbahn über die Donau aus den Jahren 1908/09 fügt sich in elegantem Bogen in die Streckenführung ein. In der Bildmitte unter dem Schloss der Bahnhof Sigmaringen. Am rechten Bildrand die Gebäude des fürstlichen landwirtschaftlichen Anwesens.

(Foto: Sammlung Wenzel )