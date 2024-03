Elefanten im Zirkus und Zoo sind ein wahrhaftiges Spektakel, das die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Besonders spektakulär wird es, wenn die imposanten Tiere mit der Bahn reisen und am Bahnhof aussteigen. Genau dazu kam es des Öfteren in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts am Sigmaringer Bahnhof.

Elefanten gehörten zum Zirkus

Wolfgang Wenzel, dessen Buch „150 Jahre Eisenbahnen in Sigmaringen“ im Jahr 2023 im Gmeiner Verlag erschienen ist, vermutet, dass die Tiere zu großen Zirkussen, wie Zirkus Krone oder Zirkus Barum, gehörten. Die Fotos, die die Tiere bei ihrem Ausstieg zeigen, entstanden in den 1950er Jahren, noch vor dem Umbau des Sigmaringer Bahnhofs. Laut Wenzel stammen sie von dem ehemaligen Fahrdienstleiter Franz Werz, der bis zu seinem Tod in Sigmaringen lebte.

Sigmaringer erinnern sich

August Dannegger, Vorsitzender des örtlichen Heimatvereins, erinnert sich noch gut daran. „Das war etwas ganz besonders Aufregendes für uns Kinder“, erzählt er, „wir sind zum Bahnhof gegangen und haben uns das angeguckt“. Auch Ingrid Riester aus Sigmaringen war als junges Mädchen anwesend. „Wir standen dort, wo heute der Karlsplatz ist“, erzählt sie. Im Gänsemarsch seien die Elefanten zur Stadthalle geführt worden, wo der Zirkus seine Zelte aufgeschlagen hatte.

Tiere erfordern besondere Waggons

„Die Elefanten wurden damals mit speziellen Waggons transportiert“, sagt Triebfahrzeugführer Stefan Scheffel. Diese seien „knallgelb und mittig mit einem abgesenkten Boden“ ausgestattet gewesen. Das sollte den Elefanten den Ausstieg auf den Bahnsteig erleichtern.

Einige Elefanten seien auch mit regulären Waggons transportiert worden und dann über Podeste ausgestiegen. Scheffel war als kleiner Junge gemeinsam mit seinem Vater und den Geschwistern vor Ort, sobald die Elefanten am Bahnhof ausstiegen.

Münchner Firma stellte Wagen her

Der Bau der „Elefantentransport-Spezialwagen“ begann ab 1925 durch die Firma Josef Rathgeber aus München, erzählt Erika Korenjak. Sie betreut das Museum und das Archiv der Firma Meiller, die heute ihren Stammsitz im ehemaligen Rathgeber-Werk am Bahnhof Moosach in München hat.

Die Wagen seien ausschließlich für Elefanten genutzt worden, die als Schwertransporte galten. „Der größte Elefant wog 6,3 Tonnen“, so Korenjak. Das letzte Exemplar der Wagen ist heute im Zirkus Krone Gestüt Mischenried bei Weßling zu finden.

Elefanten badeten in der Donau

Zurück ins Sigmaringen der 1950er-Jahre: Für eine kühle Erfrischung stiegen die Tiere sogar in die Donau und planschten im Wasser. „Das muss im Bereich des alten Donauverlaufs nahe der Vorstadt gewesen sein“, so Wenzel. Glücklicherweise existiert das Foto noch, denn Erinnerungen an diese Planscherei hat offenbar kein Sigmaringer mehr.

Sollten Sie, liebe Leser, doch noch Erinnerungen an diese ungewöhnliche Badeaktion haben, melden Sie sich gerne per Email bei [email protected].