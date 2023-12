Ein eher bizarrer Anblick bei Temperaturen um den Gefrierpunkt: Der 21-jährige Willem badet in der Donau in Laiz, sein gleichaltriger Kumpel Mike steht warm eingepackt am Ufer und stoppt die Zeit.

Zweimal die Woche steigt Willem für fünf Minuten in das circa drei Grad warme, pardon kalte Wasser.