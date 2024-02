Eintauchen in die Geschichte Sigmaringens

Die Tourist-Info bietet am Freitag, 16.Feburar, eine Stadtführung an. Teilnehmer können dabei in die spannende Geschichte Sigmaringens eintauchen, die nicht nur Fakten und Jahreszahlen, sondern auch Geschichten und allzu Menschliches zu bieten hat, heißt es in der Ankündigung.

Die Tour startet um 15 Uhr an der Tourist-Info, Fürst-Wilhelm-Straße 15/ Rathausplatz. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden. und kostet fünf Euro pro Person.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung und Bezahlung vorab in der Tourist Info (Telefon 07571/106-224) ist daher erforderlich.