Eine Opernsängerin auf Abwegen, ein Konzert mit Lisa Livingston (Foto: Veranstalter), steht am Samstag, 11. November, um 20 Uhr im Alten Schlachthof in Sigmaringen auf dem Programm. Das Motto heißt: „My Way ins Schwabenländle“. Mit selbstgeschriebenen, heiteren Liedern („Oh, to be a schwäbische Hausfrau“) erzählt Lisa Livingston, wie sie sich als amerikanischer Fremdkörper in der bedeutungsvollsten Ecke Deutschlands ‐ natürlich Schwaben ‐ einlebte. Lisa Livingston wird am Klavier begleitet von Wolfgang Fischer (an echter Schwab). Einlass ist um 19.30 Uhr, reservierte Karten müssen bis 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Kartenreservierung sind möglich unter Telefon 07571 3333 oder www.schlachthofsigmaringen.de