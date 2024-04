SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen - FV Bad Schussenried 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Stephen Liebhardt (22./FE), 0:2 Luis Halder (33.), 1:2 Lukas Reiter (59.), 1:3 Luca Maucher (80./FE). - Z.: 250. - Gelb-rote Karte: Matthias Jäggle (90./SG E/B; wdh. Foulspiel). - In der ersten Halbzeit dominierten klar die Gäste. „Keine gute Leistung von uns. Bad Schussenried war besser, war taktisch gut“, sagte SG-Trainer Steffen Maurer. Nach einem zweiten Ball lief Steffen Maurer seinem Gegenspieler in die Hacke, Elfmeter (Maurer: „berechtigt“). Vor dem zweiten Tor der Gäste brachte Ertingen/Binzwangen erneut eine Situation nicht verteidigt, Luis Halder stupfte den Ball über die Linie - 0:2 (33.).

Kurz vor der Pause hätte Birkhofer die SG nach einem Ball in die Schnittstelle auf Lukas Reiter und einem Pass heranbringen können.“ Eine Offensive gegen nachlassende Schussenrieder blieb unbelohnt, bis Reiter per Kopf verkürzte (59.). „Leider haben wir dann die Chance zum 2:2 liegen gelassen“, sagte Maurer. Nach einer Grätsche von Mathhias Jäggle gehen einen Gästespieler gab es erneut Elfmeter - 1:3.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach - SV Uttenweiler 1:3 (1:1)

Tore: 0:1 Florian Geiselhart (4.), 1:1 Emil Angerer (20.), 1:2 Kevin Schelkle (48.), 1:3 Florian Geiselhart (49.). - Z.: 150. - Die Gäste waren an diesem Nachmittag einfach cleverer vor dem Tor, die abgezocktere Mannschaft und entführten verdient die Punkte aus Ebersbach. Die Spielgemeinschaft musste die erste Niederlage seit dem 24. September des vergangenen Jahres hinnehmen. Für die Führung sorgte Gäste-Spielertrainer Geiselhart nach einem langen Ball über die rechte kam er nach einer Flanke in Ballbesitz, drehte sich um seinen Gegenspieler und schloss ab (4.).

Schon nach 13 Minuten musste Uttenweilers Torwart nach einer Kollision mit dem eigenen Mitspieler außerhalb des Strafraums verletzt vom Platz. Sieben Minuten später segelte ein Pass von Lorenz Weiß Richtung Strafraum, Keckeisen-Vertreter Buck wollte klären, säbelte aber halb über den Ball und Emil Angerer schloss von außerhalb des Strafraums ab - 1:1 (20.). Ein Doppelschlag nach dem Wechsel „erledigte“ die Gastgeber.

Zunächst schloss Kevin Schelkle einen Angriff mit einem Schlenzer ins rechte untere Eck ab (48.), nur eine Minute später nutzte Geiselhart eine Unachtsamkeit der SG-Abwehr aus kurzer Distanz nach einem schön vorgetragenen Angriff. Der eingewechselte Marc Doerhring verpasste zu Beginn der Schlussviertelstunde den Anschluss. „Wenn der gesessen hätte, bin ich überzeugt, dass wir noch einen Punkt geholt hätte. Aber: Uttenweiler war besser, wir spielen uns einfach zu wenig Torchancen heraus“, sagte Co-Trainer Joachim Streng, dessen Mannschaft unter anderem auf Sam Maier verzichten musste.

SV Oberdischingen - TSV Sigmaringendorf 2:3 (1:2)

Tore: 0:1 Adrian Elgass (35.), 1:1 Max Dombrowski (38.), 1:2 Joshua Menger (45.), 1:3 Eigentor (70.), 2:3 Robin Knittel (79.). - Gelb-Rot: Sig’dorf (85.). - Beide begannen verhalten. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Erst nach dem die Gäste in Führung gegangen waren, gewann die Partie an Format.

SG Altheim - SF Hundersingen 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Robin Rech (36.), 1:1 Julian Störkle (70.). - Rote Karte: Marco Joos (84./SGA; Handspiel außerhalb des Strafraums). - Es war ein ausgeglichenes Spiel. Allerdings versäumten die Gastgeber, nach dem Führungstreffer nachzulegen. In der 70. Minute glich Julian Störkle aus. Aus Sicht der SGA war der Platzverweis für ihren Torhüter Joos umstritten.

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Gögg. - TSV Sigmaringendorf 2:0 (1:0)

Tore: 1:0, 2:0 Alexander Hoch (45. +1/51.). - Z.: 400. - Vor einer tollen Kulisse am Ostermontag in Ablach sorgte Alexander Hoch mit zwei Kopfballtoren nach Ecken kurz vor und kurz nach der Pause für die Entscheidung. „Sig’dorf war in der ersten Halbzeit auf jeden Fall ebenbürtig. In unserer personellen Lage sind diese zwei Punkte Gold wert“, sagte FCK-Chef Marcel Gauggel. In der zweiten Halbzeit hatte Marius Müller für die Gäste die Riesenchance zu verkürzen. (mac)