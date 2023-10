Rund 350 Bürgerinnen und Bürger sind am Freitagabend in die Stadthalle gekommen, um sich mit der Situation rund um die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge zu beschäftigen. Die Stadtverwaltung hatte Justizministerin Marion Gentges (CDU) zu einer öffentlichen Gemeinderatssitzung eingeladen, um mit ihr über die Probleme, die die große Zahl an Flüchtlingen, die in Sigmaringen untergebracht sind, zu besprechen.

Bürgermeister schreitet immer wieder ein

Die Stimmung unter den Bürgern: emotional und teils wütend. Bürgermeister Marcus Ehm schritt ein bei ausländerfeindlichen Äußerungen und den Ausführungen eines Reichsbürgers.

Ziegelesch-Bewohnerin schildert Autoaufbruch

Sabine Schnell lebt im Wohngebiet Ziegelesch und berichtete von einem Einbruch in ihr Auto vor wenigen Tagen. Das Handschuhfach sei ausgeräumt gewesen, auf dem Beifahrersitz habe sie einen Blutfleck entdeckt. „Mir hat es das Herz zusammengeschnürt“, schilderte sie ihre Emotionen. „Wir wissen, dass es Menschen gibt, die über die Stränge schlagen, und dies in hohem Maße verunsichert“, so die Reaktion von Polizeipräsident Uwe Stürmer.

28 Haftbefehle in diesem Jahr

Der tatverdächtige LEA-Bewohner, der in das Auto eingebrochen war, wurde kurze Zeit später gefasst, er sei von mehreren Videokameras gefilmt worden, sagte Stürmer. Die Polizei setze in der Wache bei der LEA zehn Beamte ein und kläre über 80 Prozent der Fälle auf. Allein in diesem Jahr sind nach Polizeiangaben 28 Haftbefehle vollstreckt worden.

Kameras bewachen Kinder

Riccardo Ardita, zweifacher Familienvater aus dem Ziegelesch, nahm die Kinder in den Blick, die aus seiner Sicht unter der derzeitigen Situation leiden: „Um mich herum haben alle Nachbarn eine Kamera. Was macht das mit meinem Kindern, wenn sie nach draußen zum Spielen gehen?“ Aus Angst, nachts „Besuch zu bekommen“, habe seine Familie diesen Sommer nicht mit offenem Fenster geschlafen. Die Einschränkungen für die Bewohner seien massiv, weshalb er das Land aufforderte, mehr Familien und Frauen in der LEA in Sigmaringen unterzubringen. „Wir kämpfen da unten, kämpfen Sie für uns da oben, wir können es nicht.“

Kriminelle konsequenter bestrafen

Ein Bewohner des Wohngebiets Riedbaum sagte: Es gebe einen großen Unterschied zwischen dem tatsächlichen Geschehen und dem subjektiven Empfinden. „Wenn wir in der Ukraine bombardiert worden wären, wären wir genauso geflüchtet.“ Nicht die große Masse, sondern einzelne Flüchtlinge verhielten sich kriminell, sie müssten härter bestraft werden. „Heute klaust, morgen haben wir’s festgestellt, übermorgen sitzt du im Flugzeug.“

Ministerin will Sigmaringen durch andere LEAs entlasten

Bevor die Bürger zu Wort kamen, machte die für die Migrationspolitik im Land verantwortliche Ministerin deutlich, dass es derzeit nicht möglich sei, den Wunsch nach einer Begrenzung der in Sigmaringen lebenden Flüchtlinge zu erfüllen. Aber: „Wir arbeiten an der Eröffnung anderer Erstaufnahmestellen, um eine bessere Verteilung der Flüchtlinge ermöglichen zu können.“ Ziel sei, die Kapazitäten des Landes von 13.000 auf 15.000 Plätzen zu erhöhen.

Fraktionssprecher äußern sich

Nach einem Eingangsstatement der Ministerin äußerten sich Vertreter der vier Gemeinderatsfraktionen. Alexandra Hellstern-Missel (CDU) beschrieb die aktuelle Stimmung in der Bevölkerung so: „Sie ist schlechter denn je, nach acht Jahren sind viele von uns müde und erschöpft.“ Aus diesem Grund forderte Hellstern-Missel eine spürbare Entlastung Sigmaringens. Für die Stadt müsse eine Exitstrategie des Landes erkennbar werden. „Wir sind nicht so naiv, zu glauben, dass die LEA morgen geschlossen wird, aber die Zahl der untergebrachten Flüchtlingen muss schnellstmöglich auf unter 1000 sinken.“

Stehen den Zuhörern Rede und Antwort (von links): Ombudsmann Klaus Danner, Ministerialdirigent Stefan Lehr vom Justizministerium, Justizministerin Marion Gentges, Bürgermeister Marcus Ehm, Regierungsvizepräsident Utz Remlinger, Landrätin Stefanie Bürkle und Polizeipräsident Uwe Stürmer. (Foto: Mareike Keiper )

Melanie Hirlinger (Freie Wähler) machte deutlich, dass der Gemeinderat fraktionsübergreifend hinter dieser Forderung stehe.

Gerhard Stumpp (Grüne) stellte die LEA als komplexe, funktionierende Einrichtung dar, von der die Stadt einige Vorteile habe. „Wir müssen uns bemühen, dass die Stimmung sich in unserer Stadt nicht verschlechtert“, sagte Martin Huthmacher (SPD). Auf dem kleinen Dienstweg versuche die Stadt nachzujustieren, wenn es Probleme gebe. So seien zusätzliche Streetworker in den Abendstunden notwendig. Die Ministerin sagte zu, dass eine zusätzliche Stelle geschaffen werden soll.

Landrätin nimmt zu Gerüchten Stellung

Landrätin Stefanie Bürkle nahm zu einem Gerücht Stellung: Für die bisherige Bertha-Benz-Schule gebe es derzeit keine Überlegungen, dort Flüchtlinge unterzubringen, wenn 2025/26 der Umzug in den Neubau erfolge. Derzeit sei es zudem vom Landkreis nicht geplant, Sporthallen mit Flüchtlingen zu belegen.

Bürgermeister fasst zusammen

Bürgermeister Marcus Ehm fasste den Anspruch seiner Bürger so zusammen. An eine Schließung der LEA sei nicht derzeit nicht zu denken, „aber wir Sigmaringer wünschen uns landesweit mehr Solidarität“.