Sigmaringen

Ein Zeichen des Friedens

Sigmaringen / Lesedauer: 2 min

Als Zeichen für den Frieden in der Welt weht vor dem Rathaus Sigmaringen die Flagge der „Majors for Peace“. (Foto: Stadtverwaltung Sigmaringen )

Nach den aktuellen Angriffen der radikalislamischen „Hamas“ auf Israel und dem anhaltenden Krieg in der Ukraine weht am Rathaus Sigmaringen die Flagge des Friedensbündnisses „Majors for Peace“. Sie reiht sich ein neben den Flaggen Deutschlands und der Europäischen Union.

Veröffentlicht: 13.10.2023, 16:45 Von: sz