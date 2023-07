Ein weites Herz für Menschen in Not

Nach 18 Jahren im Dienst als Krankenhausseelsorgerin ist Daniela Segna–Gnant jüngst in der SRH–Klinik Sigmaringen feierlich verabschiedet worden. Im Gottesdienst in der Krankenhauskapelle, genauso wie beim anschließenden Empfang im Kasino sei deutlich geworden, wie sehr ihr Einsatz geschätzt wurde.

Ehrenamtliche genauso wie Klinikleitung und ehemalige Weggefährten blickten auf gemeinsame Jahre zurück und ehrten die Krankenhausseelsorgerin als einfühlsame Begleiterin und innovative Pastoralreferentin. Der stellvertretende ärztliche Direktor und Leiter der psychiatrischen Abteilung, Frank–Thomas Bopp, wies darauf hin, dass es der Seelsorge und der Psychiatrie immer um den ganzen Menschen gehe und dieses gemeinsame Bemühen habe auch die Zusammenarbeit mit Daniela Segna–Gnant geprägt. In besonderer Weise bedankte er sich für ihr alljährliches Engagement im Zuge des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus, den die psychiatrische Abteilung gemeinsam mit der Klinikseelsorge verantwortet.

„Mit 18 Jahren ist ein Mensch erwachsen — und geht aus dem Haus“, meinte Segna–Gnant in ihrem Schlusswort. Sie durfte wachsen und reifen in den Jahren an der Klinik. Dankbar blicke sie auf eine reiche Zeit zurück, in der sie unter anderem die Seelsorge in der SAPV (Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung) mit aufgebaut hat. Der ehemalige ärztliche Direktor der Klinik, Franz Xaver Konrad, baut in seinem Grußwort darauf, dass Segna–Gnant der Klinik im Bereich der SAPV noch viele Jahre erhalten bleibt. Sie selbst freue sich darauf, sich nun ganz ihren Aufgaben im SAPV–Team sowie als Seelsorgerin im Hospiz Johannes widmen zu können.