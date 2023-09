Das Schulamt in Albstadt hat einen neuen Leiter. Bernhard Eisele, bisher stellvertretender Amtsleiter, tritt die Nachfolge der bisherigen Leiterin Liane Schneider an. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen auf Anfrage mit. Allerdings nur vorübergehend.

Durch den unerwarteten Tod von Liane Schneider, die Anfang September im Alter von 59 Jahren gestorben ist, war es nicht möglich gewesen, die Stelle unmittelbar neu zu besetzen, erklärt Stefan Meißner, Fachreferent des Regierungspräsidiums. Daher ist auch Eisele rein kommissarisch im Amt.

Eisele war Schulleiter im Kreis Sigmaringen

Eisele wohnt in Sigmaringen und wechselte 2014 ans Schulamt. Zuvor war er Leiter der Grund- und Werkrealschule Sechslinden in Pfullendorf.

Als Dienstältester habe man ihm die Aufgaben übertragen, erklärt Meißner. Die Stelle sei jedoch bereits ausgeschrieben und man versuche, so schnell wie möglich einen Nachfolger zu finden, führt er weiter aus.

Etliche Wechsel im Schulamt

Doch das ist in diesem Jahr bei Weitem nicht der erste Wechsel innerhalb der Leitung des Schulamts, das für Schulen im Kreis Sigmaringen und im Zollernalbkreis zuständig ist. Bereits im Februar, als der langjährige Leiter Gernot Schultheiß in den Ruhestand ging, übergab er seinen Posten an Stefan Hipp. Dieser gab jedoch im Mai dieses Jahres bekannt, dass er sein Amt nach gerade einmal drei Monaten wieder abgeben werde und als Rektor zurück an die Hechinger Realschule gehe. Dort hatte er bereits vor seiner Zeit beim Schulamt gearbeitet.

Kurzer Hand setzte man die ‐ zu diesem Zeitpunkt noch stellvertretende ‐ Amtsleiterin Liane Schneider kommissarisch ein. Seither wird nach einer dauerhaften Lösung gesucht.