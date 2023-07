Jahrelang profilierte sich die SPD als Verfechter von weniger Autoverkehr und eine höhere Flanierqualität, plötzlich erfolgte in Person von Martin Huthmacher die Rolle rückwärts und der Fraktionschef begründete die wundersame Wandlung der SPD mit der geforderten Unterstützung von Einzelhandel und Gastronomie. Ähnlich wie die SPD sehen es die Freien Wähler, die ein Zeichen setzen wollen für den Einzelhandel und den Wochenmarkt.

Diese Politik ist gut gemeint, aber zu kurz gedacht. Wer im Gemeinderat glaubt, die 16 (!) Parkplätze, um die es geht, würden der Geschäftswelt mehr Kunden und damit höhere Umsätze bringen, der erwartet ein Wunder, das nicht geschehen wird. Andere Faktoren wie das Sortiment, der Service, sympathische Aktionen oder Öffnungszeiten sind wesentlich höher zu gewichten als die lähmende Diskussion um das kostenfreie Parken in Sigmaringen.

Deshalb ist die Entscheidung richtig und es bleibt jetzt hoffentlich für längere Zeit so: Wer in der 1A–Lage parken möchte, muss dafür einen höheren Preis bezahlen, und zwar von der ersten Minute an. Es ist eine Binse: In Sigmaringen sind fußläufig ausreichend und kostengünstige Parkplätze vorhanden. Wer keine Lust auf eine Wundertüte hat, der biegt in das Parkhaus ein, denn dort ist immer ein Plätzchen frei und die erste halbe Stunde sogar kostenfrei.

