Ein „Klang der Stille“ mit lautem „Wachet auf“

Unter dem Titel „Klang der Stille“ hat die Stadtkapelle Sigmaringen zu einem besinnlichen Kirchenkonzert eingeladen. Die Fideliskirche bot den perfekten adventlichen Rahmen für das gut besuchte jährliche Blasmusikkonzert.

Ein begeistertes Publikum dankte den Musikerinnen und Musikern sowie der Dirigentin Susanne Seßler für ein abwechslungsreiches Programm, das vom Barock bis zur Gegenwart reichte, stehend mit lang anhaltendem Applaus.

Der Auftakt betonte den Anlass, das Jahreskonzert in die Kirche zu verlegen: Psalm XIX des italienischen Komponisten Benedetto Marcello (1686-1739), arrangiert von Jérome Naulais, begann als Zwiegespräch zwischen Orchester und Bezirkskantor Bruno Hamm an der Orgel, um dann gemeinsam mit virtuoser Leichtigkeit weiterzuschreiten.

Pfarrer Ekkehard Baumgartner beglückwünschte bei seiner Begrüßung das Orchester zum Spielort: „Es war eine kluge Entscheidung hierher zu kommen, es wird ein richtig schöner Abend mit geistlicher und populärer Musik.“ Mit seinem Impuls zum Thema „himmelwärts“ stimmte er zudem auf die Adventszeit ein: „Ängste und Sorgen können in dieser Zeit losgelassen werden, damit die Weihnachtszeit beginnen kann.“

„Between the two rivers, Variations on Ein feste Burg“ betonte anschließend die Mischung von gestern und heute. Das Kirchenlied mit dem Text von Martin Luther „Ein' feste Burg ist unser Gott“ wurde von Philip Sparke (geb. 1951) für Blasmusikorchester abwechslungsreich interpretiert. Als heimatverbindendes Element wechselten während des Stücks projezierte Postkartenansichten des Sigmaringer Schlosses auf der Leinwand ab. „Klang“ und Stille“ erzeugten darüber hinaus die nachdenklichen Zwischentexte von Sabrina Rösch (Querflöte): „Eigentlich mag ich sie gerne, diese Adventswochen mit ihren warmen Stunden.“ Aber natürlich sei Adventszeit mit Dunkelheit und dem „einzigartigen Klang der Stille“ auch Konsumzeit.

Dirigentin Susanne Seßler und Johannes Gulde (Tuba) setzten mit ihrer Auswahl für den Abend immer wieder spannende Akzente. So lässt das für Chöre komponierte „Sleep“ von Eric Whitacre (geb. 1971) den Tönen ihren eigenen Raum in der Kirche und unterstreicht so den Titel des Konzerts. Wieder auf Dialog baute „Crossbreed“ von Thiemo Kraas (geb. 1984): Vier Bläser gehen zunächst hinter das Publikum und antworten dem Orchester, das mit schnellen Wechseln und verschiedensten Schlaginstrumenten das bekannte „Segne du Maria“ bestens in Szene setzt. „Gabriella's Song“, die Filmmusik von Stefan Nilsson und arrangiert von Kurt Gäble, musste zwar aus Krankheitsgründen auf das Gesangssolo verzichten, dennoch beeindruckte das gefühlvolle stille Stück.

Jetzt konnte es wieder aufwärts gehen: „Fanfares und Alleluias“ von James Barnes, das auf der Leinwand mit einer Blume auf dem Stacheldraht bildlich unterstrichen wurde, lässt das Ende der Dunkelheit erahnen. Als das „Hallelujah“ von Leonhard Cohen, arrangiert für Sopransaxophon und Blasorchester von Guido Rennert, erklang, wurde es geradezu andächtig still. Solist Jakob Reimann bezauberte mit seinem Instrument das Publikum. Beim „Wachet auf“ von Johann Sebastian Bach, arrangiert von Jérome Naulais, gespielt mit Orgel und Blasorchester kam dann die Adventsstimmung, wie sie seit vielen Jahrhunderten bekannt ist, zur vollen Entfaltung.

Der Applaus bestätigte den Dank der Dirigentin an ihr Orchester: „Danke an euch, die ihr heute so phantastisch gespielt habt.“ Und ans Publikum gerichtet: „Exakt eine Zugabe haben wir heute.“ Diese unterstrich das Motto des Abends: „The Sound of Silence“ von Paul Simon, arrangiert von James L. Hosay. Ein schöner Schlusspunkt: rockig und festlich zugleich.