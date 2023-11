Ein Handwerksberuf liegt 2023 besonders im Trend

Auch 2023 tun sich Handwerksbetriebe mit dem Besetzen des Ausbildungsstellen schwer. Das meldet die Handwerkskammer Reutlingen. Zum Ausbildungsstart waren noch 281 Ausbildungsplätze unbesetzt. Im Kreis Sigmaringen gehen die Ausbildungsstellen dabei deutlicher zurück als anderswo in der Region.

Die Bilanz in den fünf Landkreisen des Kammerbezirks fallen unterschiedlich aus. In drei Kreisen liegt die Zahl der Neuverträge im Plus. Dazu zählt neben Reutlingen und Tübingen (plus 1,81 Prozent) auch der Landkreis Freudenstadt. Dort wurden 256 neue Lehrverträge geschlossen, eine außerordentliche Steigerung von 30,61 Prozent. Ganz anders sieht die Situation im Landkreis Sigmaringen und dem Zollernalbkreis aus. Mit 247 neuen Auszubildenden stellen die Sigmaringer Betriebe 52 Lehrstellen weniger als vor einem Jahr, im Zollernalbkreis gibt es 29 Auszubildende weniger.

„Was an den Ausbildungszahlen auffällt, ist, dass es im Landkreis Reutlingen und Freudenstadt einen deutlichen Anstieg im Berufsfeld Bau und Ausbau gibt. Wohingegen in Tübingen ebendort ein Minus von 10,47 Prozent zu verzeichnen ist, in Sigmaringen sogar ein Minus von 26,83 Prozent“, sagt Christiane Nowottny, Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Reutlingen.

„Demografische Veränderungen, branchenspezifische Unterschiede, wirtschaftliche Bedingungen und Bildungs- und Karrierevorlieben beeinflussen im unterschiedlichen Maße diese Zahlen.“

Über alle fünf Landkreise hinweg hat ein Beruf besonders an Zuwachs gewonnen: Der Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klima legte um 33,55 Prozent zu. Klimaschutz und Nachhaltigkeit seien langfristige Herausforderungen, die in Zukunft verstärkt an Bedeutung gewinnen würden, so Nowottny.

Die steigende Sensibilisierung für Umweltprobleme, Klimawandel und Ressourcenknappheit, gepaart mit Nachhaltigkeit als wichtiger Wert in der Gesellschaft, Innovationspotenzial, Jobwachstum und Sicherheit machten Klimaberufe attraktiv für junge Leute.

Auch der Anstieg an jungen Menschen mit Abitur und Fachhochschulreife, die eine duale Handwerksausbildung einem Studium vorziehen, sei beachtlich. Im Vergleich zum letzten Jahr haben 5,5 Prozent mehr Abiturientinnen und Abiturienten eine Lehre im Handwerk begonnen, seit 2020 sogar 14,79 Prozent mehr. „Erfreulich ist auch, dass wieder mehr Jugendliche mit Hauptschulabschluss (plus sieben Prozent) eine Ausbildung beginnen. Hier konnten wir die Abwärtsspirale aufhalten. Gleichzeitig wurden weniger Heranwachsende ohne Schulabschluss ins Handwerk vermittelt“ erklärt Nowottny.