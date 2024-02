Ein französischer Abend mit Querflöte und Orgel gibt es am Sonntag, 10. März, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, Römerstraße, 72488 Laiz. An diesem Abend stehen Werke französischer Komponisten des Barock und der Romantik im Mittelpunkt.

Es kommen Werke von Bizet, Dubois, Faure und Clerambault sowohl solistisch, als auch im Duo zur Aufführung. „Dieser Abend soll alle Sinne ansprechen - darum sind alle recht herzlich eingeladen, im Anschluss an das Konzert noch etwas bei französischen Spezialitäten wie Baguette und Croissant zu verweilen“, heißt es in der Ankündiging. Es musizieren Paula Hassa (Querflöte) und Jan Oexle (Orgel). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.