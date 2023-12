Ein etwas anderes Weihnachtsoratorium

Das Kirchenoratorium „Die Geburt Christi“ wird einen Tag vor Heiligabend in der Kirche St. Johann aufgeführt. Beginn ist am 23. Dezember um 18 Uhr. Neben dem Chor St. Johann zählen die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben sowie Kinder einiger Kinderchöre zu den Akteuren. Die Solisten sind: Alina Sauter (Sopran), Kerstin Wagner (Alt), Eduard Wagner (Tenor), Jonas Bruder (Tenor), André Sesgör (Bass) und Clemens Morgenthaler (Bass).

Alljährlich finden unzählige Aufführungen des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach statt. „ Zurecht“, findet der Sigmaringer Bezirkskantor Bruno Hamm, „in künstlerischer Hinsicht ist wenig Vergleichbares zu finden“. Der Weihnachtsteil von Händels „Messiah“ steht dem Bach’schen Oratorium durchaus in nichts nach, ist aber nicht in sich abgeschlossen, so Hamm. So suchten die Musiker schon vor über 100 Jahren nach einer Alternative zu Bachs monumentalen Werk.

Friedrich Spitta regte den Komponisten Heinrich von Herzogenberg an, die Weihnachtsgeschichte neu zu vertonen: Der Chor, das Orchester und die Solisten sollten dabei im Chorraum dem Publikum gegenüberstehen, was bei konzertanten Aufführungen der damaligen Zeit nicht selbstverständlich war. Vielen Chören und Soli liegen bekannte Advents- und Weihnachtsmelodien zugrunde. „Das Publikum fühlt sich damit sofort mit hineingenommen“, beschreibt Hamm, der das Konzert leitet, die erzeugte Wirkung. Die Besucher sollen durch das Mitsingen der Choräle direkt einbezogen werden in das Konzert. Somit habe das Oratorium einen gottesdienstlichen Charakter.

Herzogenberg schuf ein dreiteiliges Werk. Der erste Teil trägt die Überschrift: „Die Verheißung“. Theologisch wird die alttestamentliche Ankündigung des Messias aufgezeigt. Die Grundlage für den Chorgesang dieses Teils bildet der Choral „O Heiland reiß die Himmel auf“, der in drei kunstvoll komponierten Varianten vorgetragen wird sowie der Choral „Kommst du, kommst du, Licht der Heiden“.

Der zweite Teil „Die Erfüllung“ reicht von der Ankündigung der Geburt durch den Engel Gabriel bis zum Gesang der Engel „Ehre sei Gott“. Auch hier nimmt der Chor das Publikum wieder durch bekannte Lieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „Joseph, lieber Joseph mein“ direkt mit hinein in das Geschehen.

Der dritte Teil „Die Anbetung“ stellt die Hirtenszene dar. Wiederum begleitet von bekannten Chorälen wie „Kommet ihr Hirten“ oder „In dulci jubilo“. Der Schlusschor „Also hat Gott die Welt geliebt“ ist doppelchörig angelegt mit hinzugefügter neunter Stimme des Chorals. Er braucht den Vergleich mit Bach’schen Chören nicht zu scheuen, so Kirchenmusiker Hamm.

„Das Oratorium ist ein wahres Kleinod an adventlich-weihnachtlicher Kirchenmusik, das auf seine Art Besucher und Musiker auf die kommenden Festtage einstimmt“, schreibt der Veranstalter in seiner Ankündigung.

„Das Werk hat in einzigartiger Weise die dem Volk lieb gewordene Fülle der Weihnachtslieder zusammengefasst und in ebenso geistreich-künstlerischer wie volkstümlicher Weise bearbeitet.“ Dieses Zitat stammt von Friedrich Spitta, dem Verfasser des Librettos und einem Freund des Komponisten Heinrich von Herzogenbergs (1852-1924).

Karten zu 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) sind bei der Buchhandlung Rabe, im Mittendrin sowie an der Abendkasse erhältlich. Es gibt keine reservierten Plätze, die Besucher können ihren Platz in der Kirche frei wählen.