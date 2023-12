Das schwäbische Comedy-Duo Dui do on de Sell geht getrennte Wege. Das haben Petra Binder und Doris Reichenauer auf der gemeinsamen Facebook-Seite am Montagvormittag bekannt gegeben. Grund für die Trennung sei der gesundheitliche Zustand von Petra Binder.

Krankheit bremst das Duo aus

„Es hat sich herausgestellt, dass Petras Genesung wohl viel länger dauert, als wir das gewünscht und erwartet haben. Weil sie nicht möchte, dass alle unentwegt bangen, ab wann sie endlich wieder für Euch auf der Bühne steht, hat sich zu einem schweren Schritt entschieden, ihr Bühnendasein bis auf Weiteres zu beenden“, schreiben die Beiden auf Facebook.

Petra Binder war bereits im vergangenen Jahr und erneut vor wenigen Wochen in diesem Jahr wegen Krankheit ausgefallen. Daraufhin war Doris Reichenauer alleine aufgetreten oder hatte verschiedene Comedy-Kollegen auf die Bühne eingeladen.

Am 27. Dezember um 20 Uhr kommt Reichenauer alleine zu dem geplanten Auftritt in Sigmaringen. Sie tritt mit dem Bühnenprogramm „I moin´s doch bloß gut!“ auf.