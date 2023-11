Vor beinahe 50 Jahren hat das Ehepaar Hopf die Modefachschule in Sigmaringen gegründet. Die ersten vier Schüler fingen im Obergeschoss von Foto Schultheiß an der Antonstraße an. Heute streben knapp 250 Schüler die dreijährige Ausbildung zum staatlich geprüften Modedesigner an. Die Sigmaringer Schule gehört zu den größeren Modefachschulen in Deutschland und wird seit 2009 als gemeinnützige GmbH geführt.

Wie sich das Ehepaar Hopf die Aufgaben teilt

Christiane und Hartmut Hopf sind Gründer, Geschäftsführer und Schulleiter zugleich. „Ich übernehme die lästigen Aufgaben, mein Mann ist für das Kreative zuständig“, beschreibt Christiane Hopf die Arbeitsteilung. Wenn das Wochenende naht, entschwinden die Gründer in Richtung ihres Zweitwohnsitzes nach Oberstdorf, sind aber auch dort jederzeit für die Belange ihrer Schule und der ihrer Schüler erreichbar.

Wenn jemand zwischen Work und Life unterscheidet, kann er hier nicht Chef sein. Hartmut Hopf

„Mein Job macht mir immer noch riesigen Spaß, „sagt Hartmut Hopf und zitiert eine Weisheit, die auf Konfutius zurückgeht: Suche Dir einen Job, der Dir Spaß macht und Du musst keinen Tag arbeiten.

Eigentlich hatte der Gründerpaar vor, die Schule an einen oder mehrere Geschäftsführer zu übergeben, die sie nach ihren Vorstellungen führen. Jahrelang suchten sie jemanden, der in der Aufgabe eine intrinsische Motivation sieht. Jemanden mit Managerqualitäten, der Mitarbeiter positiv führt.

Die Vorstellungen der Gründer

Mehrere Optionen zerschlugen sich, weil die Lebensentwürfe der Kandidaten entweder nicht zu Sigmaringen oder zu den Vorstellungen des Ehepaars Hopf passten. „Für mich ist das auch Life, wenn ich hier arbeite. Wenn jemand zwischen Work und Life unterscheidet, kann er hier nicht Chef sein“, beschreibt Hartmut Hopf seine Vorstellungen. Er und seine Frau wohnen in direkter Nachbarschaft zur Schule in einem Haus, in dem auch Schüler leben. Diese Bereitschaft erwarten die beiden von einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin.

Wollen etwas mehr loslassen: die Gründer der Modefachschule Christiane und Hartmut Hopf. (Foto: Modefachschule )

Ganz vom Tisch ist die Option nicht, die Schule an einen Geschäftsführer zu übergeben, doch zwischenzeitlich ist die entwickelte Teamlösung der Favorit für die Nachfolge. In den eigenen Reihen unter den rund 20 festangestellten Mitarbeitern schauten sich die Gründer um und sind fündig geworden.

Wenn man uns braucht, sind wir da und helfen, Probleme zu lösen. Hartmut Hopf

Entstanden ist eine Dreier-Spitze, die sich die Führungsaufgaben aufteilt: Christa Sutter kümmert sich als stellvertretende Schulleiterin um die Schüleraquise und -beratung, Ute Schmieder leitet die Schule im Tagesgeschäft und Elke Lenkeit übernimmt den betriebswirtschaftlichen Teil. Für den Bereich IT wird noch an einer Personalie gearbeitet.

Die Stiftung sorgt für Beständigkeit

Während das Schulgebäude an der Laizer Römerstraße, das aus der Strickwarenfabrik Mestri hervorgegangen ist, bereits an die Christiane und Hartmut Hopf Stiftung übergeben worden ist, ist dies mit der Schule und allem, was dazu gehört, ebenso geplant. Über die 2011 gegründete Stiftung werden derzeit viele Studenten unterstützt, in dem sie Stipendien oder Bildungskredite erhalten. Über die Stiftung soll auch die künftige Führungsstruktur verankert werden.

Bis dahin will das Ehepaar Hopf die Zügel noch nicht aus der Hand geben. „Wenn man uns braucht, sind wir da und helfen, Probleme zu lösen.“ Er werde weniger arbeiten, aber er werde mit der Arbeit nicht aufhören, sagt Hartmut Hopf. „Ich sehe mich als Künstler und Künstler sterben nunmal an der Staffelei.“