Seit 20 Jahren stehen Petra Binder und Doris Reichenauer als Schwäbisches Comedy-Duo „Dui do on de Sell“ auf der Bühne. Zum Jubiläum gab es für die Fans vor wenigen Tagen eine traurige Nachricht: Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich Petra Binder von der Bühne zurück. Nach einer Erkrankung im vergangenen Jahr kam nun der Rückschlag.

Am 27. Dezember steht Doris Reichenauer deshalb in der Stadthalle in Sigmaringen allein auf der Bühne. Im Gespräch mit Julia Brunner erzählt sie, wie die Entscheidung zu der Pause von Petra Binder gefallen ist, an welcher Stelle ihre Partnerin wohl erhalten bleibt und wie es für Doris Reichenauer als Solo-Comedian weitergeht.

Wie ist die Entscheidung gefallen, dass sich Petra Binder zurückzieht und Sie allein auf der Bühne weitermachen?

Da kam gesundheitlich wieder ein Rückschlag, der sie komplett ausgenockt hat. Wir standen wieder da, wo wir im vergangenen Jahr auch standen. Wie haben überlegt: Was machen wir, was erzählen wir unseren Veranstaltern? Dann hat sie selbst die Reißleine gezogen und gesagt: „Bühne ist für mich vorerst erledigt“.

War das für Petra Binder eine schwere Entscheidung?

Es war sicherlich eine sehr schwierige Entscheidung. Wenn man auf der Bühne Blut geleckt hat, ist das so eine kleine Droge. Sie hatte die vergangenen Jahre schon angekündigt, dass sie reduzieren will, was für mich auch schwierig war, weil ich das noch nicht wollte.

Aus gesundheitlichen Gründen tritt Petra Binder kürzer. Mit diesem Programm steht Doris Reichenauer in Zukunft alleine auf der Bühne.

Das heißt, einen gemeinsamen Weg hätten wir nicht wirklich geschafft. Ich hätte sowieso nebenher schauen müssen, dass ich da irgendwo dranbleibe. Jetzt kann ich nach vorne schauen.

Wie war die Reaktion der Fans auf die Nachricht?

Die sind alle sehr traurig. Aber man versteht es, die Gesundheit geht vor. Ich habe ganz tolle Mails bekommen, zum Beispiel „Alles Gute, vielleicht kommst du ja wieder, Petra. Und dir, Doris, alles Gute und du packst das“.

Ist das ein Aus von Petra Binder für immer oder kann es sein, dass es in Zukunft wieder „Dui do“ mit „de Sell“ gibt?

Ich glaube, den Druck darf sie sich nicht machen. Im Moment ist es ein Ausstieg von der Bühne. Sie wird sicherlich fürs Fernsehen noch bereitstehen. Wir haben eine eigene Sendung im Fernsehen, die „Wohnzimmer-Comedy“. Es ist das Ziel, dass sie da wieder mit an den Start geht.

Sollte das irgendwann mal so sein, dass sie sporadisch wieder mit auf die Bühne geht, dann ist der Platz neben mir immer frei, das ist ganz klar. Doris Reichenauer

Die Bühne ist anstrengender. Da muss man auf den Punkt da sein und im Moment würde ich das noch nicht in Aussicht stellen. Aber wenn es ihr wieder gut geht, why not?

Ich muss das im Moment komplett ausblenden und gucken, dass ich so nach vorne komme. Sollte das irgendwann mal so sein, dass sie sporadisch wieder mit auf die Bühne geht, dann ist der Platz neben mir immer frei, das ist ganz klar. Aber ich plane das jetzt nicht ein.

Welche Auswirkungen hat die Auszeit auf die Sketche und Ihr Solo-Programm?

Ein Dialog ist anders als ein Monolog. Im Dialog haben wir auch von Situationskomik gelebt. Das ist jetzt anders, das muss ich jetzt allein verpacken, aber der Humor ist trotzdem immer noch so wie vorher. Ich erzähle die gleichen Geschichten.

Ich mache jetzt sehr viel Dialog mit dem Publikum. Das macht mir sehr viel Spaß, weil ich sehr spontan sein darf. Ich bring jetzt mehr die Doris ein.

Was erwartet die Menschen bei Ihrem Solo-Bühnenprogramm?

Nach wie vor sind es Themen wie bei „Dui do on de Sell“, also Alltagsthemen. Im neuen Programm werde ich einen Schritt weiter gehen, aber das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Ich will noch mehr Lebenserfahrung mitgeben.

Dazu stehen, dass man älter ist, ist mir ganz wichtig. Ich möchte die Frauen, die da unten sitzen, alle mit ins Boot nehmen. Es ist nicht schlimm, wenn man Falten im Gesicht hat, die hat man sich erarbeitet.

In Sigmaringen sind Sie am 27. Dezember mit dem Bühnenprogramm „I moin´s doch bloß gut!“. Was erwartet die Zuschauer?

Viel, viel „Dui do on de Sell“. Es braucht keiner Angst zu haben, dass die ganze Geschichte an Humor verliert. Im Gegenteil, ich setze da nochmal einen drauf. Es sind viele Themen von „Dui do on de Sell“, aber komplett anders erzählt und sehr spritzig und schnell. Ich bin überzeugt, dass das den Leuten gefällt.