Gut gelaunte Händler und Besucher und ein weniger gut gelaunter Petrus haben am Samstag den Sigmaringer Flohmarkt geprägt. Während am Vormittag noch Besucherströme wie zähe Lava durch die Straßen der Innenstadt strömten, sorgte am frühen Nachmittag der einsetzende Dauerregen mit Donnergrollen für ein vorzeitiges Ende des Flohmarktes.

Flohmarkt war ganztägig bis 17 Uhr geplant

Der guten Laune, die nach den vier Jahren Abstinenz in jeder Ecke zu spüren war, tat das jedoch keinen großen Abbruch. Nur die „Schnäppchenjäger der letzten Stunde“, die auf das ein oder andere Geschäft noch kurz vor Ende des Marktes gehofft haben, müssen sich nun bis zum nächsten Jahr gedulden.

1 von 13

Ursprünglich war der Flohmarkt ganztägig geplant, ein Abbau der Stände frühestens ab 17 Uhr möglich. Doch die Wetterprognose war alles andere als rosig. Zumindest am Vormittag zeigte sich Petrus noch geduldig und brachte mit einem Sonne–Wolken–Mix typisches Flohmarktwetter. Sehr zur Freude der vielen Besucher, die dem angekündigten Regen zuvorkommen wollten.

Und so hatten auch einige Händler bis Mittag bereits gute Geschäfte gemacht. „Die Frühaufsteher mit Taschenlampe gab es dieses Mal nicht so viel, aber dann kamen ganze Ströme an Menschen, die auch gut gekauft haben“, sagt eine Händlerin. Auch eine Gruppe junger Mädchen zeigt sich zufrieden. „Es läuft“, sagen sie.

Besucher freuen sich über ansprechenden Markt

Es ist nicht das „große Geld“, das sie und viele andere reizt, beim Flohmarkt mitzumachen. In erster Linie zählen die Gespräche und der Spaß mit den Leuten. „Es ist hier immer ein ganz besonderes Ambiente, sehr ansprechend und niveauvoll“, sagt ein Besucher aus Aldingen mit Bettwäsche und Lampe unterm Arm.

Die Einkäufe seien bereits seine zweite „Ladung“, die erste habe er schon zum Auto gebracht, sagt er freudestrahlend. Ein ebenso breites Grinsen haben Patrick Kohl und sein Sohn Raphael im Gesicht. Ein Piratenschiff mit dazugehörigen Piraten zieht ab sofort bei der jungen Familie in Engelswies ein. Wer damit spielen wird? „Das überlegen wir noch“, schauen sich Papa und Sohn lachend an.

Ich trinke eben was anderes draus, die Keramik hält das Getränk schön kalt und der Deckel die Wespen fern. Flohmarktbesucherin

Eine Frau aus Mengen ist überglücklich mit einem Keramik–Bierkrug — obwohl sie gar kein Bier mag. „Ich trinke eben was anderes draus“, schmunzelt sie, „die Keramik hält das Getränk schön kalt und der Deckel die Wespen fern“. Für sie sei der Sigmaringer Flohmarkt ein absolutes Muss. „Es ist einfach etwas ganz Besonderes und ich finde immer etwas.“

Händler freuen sich über das Geschäft

Damit ist sie nicht allein. Zwischen Kaffeekannen und Sammeltassen, Tischdecken und Bilderrahmen, Büchern und CDs, Kleidung und Spielsachen findet so mancher Dinge, die er schon lange gesucht hat, oder Dinge, die er eigentlich gar nicht braucht. „Aber ich bin froh, dass ich es los bin“, sagt ein Händler grinsend.

Empfohlene Artikel Event am Wochenende Das ist für den großen Innenstadt–Flohmarkt am Samstag geplant q Sigmaringen

Denn auch das ist Sinn der Sache: Auch mal auszumisten. In der Apothekergasse ist es leerer als in den Vorjahren. „Für uns ist es gut, wir haben schon einiges verkauft“, sagt eine Mutti zufrieden.

Am frühen Nachmittag ist Schluss mit lustig, der Himmel öffnet seine Schleusen. Viele Händler packen zusammen, nachdem die Hoffnung auf einen kurzen Schauer erlischt. Dennoch ist in der Antonstraße beim Abbau Lachen und Musik zu hören.

„Macht’s gut, bis nächstes Jahr“, rufen sich die Händler zu, bevor sie klatschnass mit ihren Autos entschwinden. Der Bewirtschafter eines Food Trucks zeigt sich für den Regen fast dankbar: „Wir sind eh ausverkauft“.

Veranstalter sind trotz weniger Stände und Regen zufrieden

Eine Händlerin, die auch im Regen noch stehenbleibt, hat ebenfalls gut verkauft und als Erwin Riegger des Weges kommt, will sie gleich den Standplatz fürs nächste Jahr „buchen“. Riegger ist seit 2019 mit seinem Team der „Freunde und Förderer der Stadtinitiative HGV Sigmaringen“ für die Organisation und Durchführung des Flohmarktes verantwortlich.

Die Stimmung war super und die Leute gut drauf, das ist es, was zählt. Erwin Riegger

Mit dem diesjährigen Verlauf ist er sehr zufrieden. „Es waren nicht ganz so viele Händler, aber wir haben großzügig die Plätze vermessen, um keine Lücken zu haben“, sagt er. Einige Händler seien noch spontan am Morgen hinzugekommen, da sie die Wetterlage abwarten wollten. „Die Stimmung war super und die Leute gut drauf, das ist es, was zählt“, sagt der Geschäftsmann mit Blick auf die sich lichtenden Straßen.

Im Regen ruft ihm ein vorbeifahrender Händler aus dem Auto zu: „Es ging schon so einiges.“ Eine Anmerkung, die nicht nur Riegger freut.